Juana Viale habló sobre su adicción al cigarrillo

Si bien la sociedad tomó conciencia sobre el daño que genera el cigarrillo, aquellos que tienen el hábito y desean dejarlo, sufren muchísimo. Los expertos aseveran que, como toda adicción, el proceso requiere de mucha voluntad, esfuerzo y paciencia para poder abandonarla por completo, y no recaer en la tentación.

Juana Viale fue una de las que logró superar el vicio al cigarrillo aunque admite que le costó. “Yo lo dejé en un momento en el que estaba muy triste, muy angustiada. Me levantaba y prendía un pucho antes de hacer nada… me dije: si lo dejo ahora, no tengo excusa para volver. Y dejé. Pero se necesita mucha voluntad”, explicó en el almuerzo del domingo.

Jey Mammón estaba presente y también contó su experiencia. Lo que nadie imaginó es que ambos iban a animarse a confesar qué fue lo más loco que llegaron a hacer con tal de fumar. ‘Yo me he levantado a las 4 de la mañana para ir a comprar cigarrillos’, admitió el humorista pero Juana fue la que descolocó a todos: “¿Y nunca revolviste la basura buscando una colilla?”. Bromas al margen, la actriz insistió en que la fuerza de voluntad fue clave para superar el deseo de fumar. “Y si me daban ganas, me preguntaba si realmente lo iba a disfrutar o si podía esperar un poco más”, concluyó.

El anuncio del fallecimiento de Goldy

Anteriormente, la nieta de Mirtha Legrand lloró en el probrama “La noche de Mirta” al hablar del fallecimiento de su abuela Silvia Goldy Legrand. “Ayer (por el viernes) murió mi tía abuela, la hermana gemela de mi abuela, Mirtha Legrand. Murió Goldy. Uno se va preparando para llevar este tipo de programas y sacarlo adelante, y va aprendiendo. Pero uno nunca puede aprender a transmitir este tipo de noticias. Y más que a mí me toca, que es una persona de mi familia. Goldy fue una mujer, no hablo como parte de la familia, fue una actriz en la época dorada del cine en Argentina, que hicieron grandes películas con su hermana “, declaró Viale.

“Creo que lo más lindo que podemos hacer es seguir con el programa adelante porque Goldy, a pesar de todas las dolorosas situaciones que tuvo que atravesar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, a la que le mandó un beso muy grande, que es muy difícil la situación… Y me imagino que perder a una hermana es muy difícil”, cerró Juana. Recordemos que por la pandemia de la Covid-19, en el sepelio de Goldy realizado en un cementerio privado de Pilar solo pudieron asistir su yerno, Alfredo Solari y uno de sus nietos, Santiago, que estuvieron con barbijos.