“Más presente que nunca…” Fede Bal recordó a su padre, Santiago Bal

Ordenando mi casa y mi placard, encontré una bata de mi viejo. Me la puse y de golpe el viaje fue hermoso. La textura, el olor, me hizo recordarlo y sentirlo más presente que nunca. Así que aunque parezca un loco que se escapó del manicomio me saco una foto al espejo y la comparto con ustedes. Que importante recordar a los que nos cuidan de arriba no? A ustedes les pasa lo mismo? Sienten olores, ven lugares que les hacen recordar a sus familiares? Cuéntenme! Que tengan una hermosa semana!