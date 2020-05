“Me encantás…” Leticia Brédice le tiró onda a Nacha Guevara

Leticia Brédice no tiene problemas para decir lo que piensa. Así lo demostró, una vez más, en un polémico comentario que dejó en una foto de Nacha Guevara. La actriz subió una foto de ella misma acompañada de una nota que hizo para la agencia EFE de España. El artículo empezaba diciendo: “Nacha Guevara, mito de la cultura argentina del último medio siglo, está entrenada para superar los desafíos de la vida. Vegetariana, meditadora y fiel al aprendizaje que le dejó su ‘loca’ abuela, huye del miedo y también de los estereotipos“.

“Envejecer no es decaer“, decía Nacha en la nota. La actriz tiene 79 años y se mantiene súper fresca, además de asegurar que no necesita a nadie que “le diga qué hacer”. La actriz fue noticia por haberse parado en contra de la decisión del gobierno porteño de restringir las salidas de las personas mayores de 70 años. No solo le dedicó un mensaje en sus redes sociales, sino también una foto ligera de ropa. Pero no fue este tema el que la puso otra vez en la mirada de los medios.

Leticia Brédice tomó la publicación de la nota que Nacha había dado al medio español y comentó: “No quiero ser violenta, pero me encantás“, esto después de haberle hecho una invitación sexual por Instagram y enfrente de todos sus seguidores. “Ojalá belleza“, agregó después. Nacha Guevara no respondió al llamativo comentario. Recientemente, Brédice estuvo en el ojo de la tormenta. La actriz acusó a su novio, Federico Parrilla, de haberla maltratado. Lo hizo también a través de su cuenta de Instagram.

Como informamos en una nota anterior, Leticia había escrito: “Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche“, después de haberlo acusado de maltratador. No solo eso, también le había dicho: “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines“. Frente a sus seguidores y sin filtro. Esto ocurrió a fines del año pasado, aunque más tarde se disculpó.

Pero hace aproximadamente un mes, la actriz volvió a disparar contra él en las redes. Y esta vez, lo acusó de “ladrón” por haber tomado prestada su camioneta. el espíritu de @alohabelu se apoderó de mí“, a lo que Brédice respondió: “Y vos de mi… dinero“. Y después le sumó: “Y vos, ladrón, mi camioneta. Dale pibe… tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo. Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.