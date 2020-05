“Nos escribimos por redes…” La “buena onda” de Fede Bal y Laurita Fernández

Hace unas semanas, Laurita Fernández fue noticia por haberse separado de su pareja, Nicolás Cabré. Los rumores de crisis los perseguían hacían meses, hasta que finalmente, hicieron pública la noticia. Pero este desenlace coincide con el inicio del Bailando por un Sueño 2020, lo que despertó a varias celebridades de la televisión. La ex participante del Bailando y panelista de Los ángeles de la mañana, Lourdes Sánchez, aseguró que Laurita estaba usando esta separación para hacerse ver en el concurso.

Para sorpresa de muchos, Fede Bal, ex pareja de Laurita Fernández, saltó a defenderla. Lo hizo a través de Radio Late, en el ciclo que conduce en la noche. “Quiero decir una cosa. Yo a Lourdes la adoro, pero no es por eso. No es el momento. Uno se separa y comienzan con las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por lo otro’, y la verdad es que uno se separa cuando puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos, y si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos”.

Y después agregó: “Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea ‘estratega’ en este momento, ni en pedo“. Fede Bal y Laurita Fernández se llevan muy bien, a pesar de la separación. Anteriormente, le habían preguntado sobre él a la bailarina. Ella había dicho que era “alguien muy importante” en su vida y que le deseaba lo mejor. Laurita además comentó haberse acercado más a él después de enterarse de su enfermedad. El actor tiene cáncer en el intestino.

Lo había dado a conocer a través de sus redes sociales con un fuerte mensaje: “El sábado en la mañana llegó el resultado de esa biopsia del tumor y dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras de las que me estoy haciendo amigo en los últimos días“, había confesado Bal. “La verdad que lo estoy asimilando, yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad […] Yo soy un tipo fuerte siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme solo de gente que me quiera, de mis amistades y mi familia“.

Laurita Fernández aseguró que se acercó a él por este motivo. “Nos escribimos por redes sociales, y en este momento también me acerqué porque me puso la verdad que muy triste“, había dicho ella. “Y hablando de optimismo, la verdad que lo veo con un optimismo y una fuerza gigante. Le deseo lo mejor y que le de bola a los médicos, y a lo que le dicen. Seguramente va a salir adelante“, dijo Laurita en diálogo con LAM. “Cuando le pasa a alguien así cercano… como que nadie está exento de nada“, cerró. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.