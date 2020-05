“Por los buenos tiempos…” ¿Fede Bal vuelve al Bailando?

En 2015, Fede Bal se coronó como campeón del Bailando por un Sueño y lo hizo acompañado de Laurita Fernández. Tiempo después, ambos terminaron siendo novios. Pero tuvieron una relación conflictiva, con idas y vueltas, hasta que finalmente se terminó. Se había dicho que Laurita lo había engañado con Nicolás Cabré, quien fue su pareja hasta hace unas semanas atrás. A pesar de los rumores, Bal no se agarró de eso y le deseó la mejor suerte a la bailarina a través de su programa de radio.

“Uno se separa y comienzan con las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por lo otro’, y la verdad es que uno se separa cuando puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos, y si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos”, había dicho el actor. Y después agregó: “Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea ‘estratega’ en este momento, ni en pedo“.

Acusaron a Laurita Fernández de haberse separado para que se hablara de ella antes de entrar al Bailando, pero Fede la defendió. ¿Renace el amor? Laurita se presentará al programa acompañada de Mati Napp, quien fue su coach cuando bailó con Bal. Pero, recientemente, un tweet del actor puso a esta pareja en duda. El mediático citó el tweet donde Marcelo Tinelli anunciaba a la pareja, y escribió: “¡Un ritmo libre, re estoy! Por los buenos tiempos campeones“, dijo el hijo de Carmen Barbieri.

¿Y qué dijo Tinelli? El conductor de Showmatch autorizó la vuelta de Fede Bal, y es más, lo espera con los brazos abiertos. “Siempre quiero que estés querido Fede“, dijo. Y le recordó: “¡Vos disponés!“. El fin de semana pasado en Radio Late, la radio en la que ahora trabaja el actor, Pepe Ochoa, su compañero, le preguntó si esto era cierto: “¿Vos te querés sumar en un ritmo libre?“, le preguntó. A lo que Bal le contestó: “No seas boludo, mirá si me voy a quere sumar“, entre risas.

La explicación de Fede Bal fue bastante sensata. “No estoy en condiciones. Estoy en un tratamiento y no quiero sumarme. Vi que Tinelli lo había puesto en Twitter y me gustó porque es una pareja que tiene que estar, me muero por verlos bailar de nuevo“, dijo. Y sobre Laurita y Mati aseguró: “Ellos son el talento hecho dupla. Y dije que sí había una salsa en trío o un ritmo para invitar a algún famoso, que estaba por los buenos tiempos, por los campeones, pero nada más. No estoy para bailar“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.