Créditos a tasa cero: ya pueden ser solicitados

Con la finalidad de empezar a poner en marcha nuevamente el mercado y apalear la crisis generada por el coronavirus el Estado puso a disposición créditos a tasa cero. Están dirigidos a monotributistas y autónomos, los principales afectados por la cuarentena. Los créditos a tasa cero no tienen costo financiero, pero también representa algunas limitaciones.

El crédito forma parte del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Pone a disposición entre $50.000 y $150.000 que podrán pagarse en hasta 18 cuotas. El monto al que accederá cada usuario será determinado por el sistema. La aprobación o no del crédito dependerá del análisis que hagan AFIP y los bancos.

AFIP estima que unos 2,4 millones de contribuyentes estarían en condiciones de solicitarlo. Es necesario para acceder a este beneficio una tarjeta de crédito emitida por un banco. Están incluidos los monotributistas que cobraron el Ingreso Familiar Obligatorio, en un comienzo no lo estaban.

El dinero otorgado no se verá reflejado de forma física, únicamente podrá ser utilizado de forma digital. Esto significa que no podrán realizarse extracciones del crédito. Tampoco podrán comprar dólares o realizar operaciones en el mercado bursátil.

Los monotributistas que no cuenten con tarjeta de crédito deberán solicitar una en su banco. El trámite no deberá tener un costos de emisión ni mantenimiento, a menos que los consumos del plástico superen el monto del crédito. El límite de compra de la tarjeta deberá ser al menos igual al monto del crédito.

¿Cómo saber si puedo acceder al crédito?

Para conocer si estás habilitado o no para el crédito únicamente tenés que ingresar al sitio de AFIP con tu clave fiscal. También podés hacerlo a través de la plataforma del Monotributo. Al colocar tu información y clave fiscal el sistema automáticamente te anunciará si estás apto o no. Esto no significa que el crédito está aprobado, eso lo definirá AFIP entrecruzando información bancaria.

Además del crédito, durante los tres meses que de desembolso también se acreditará la cuota del monotributo. Por eso es recomendable que quienes pagan con débito automático lo desactiven. Podrán hacerlo solicitando un “Stop Debit”.

Los que quedan excluídos

Los monotributistas que facturen para el sector público, trabajen en relación de dependencia o sean jubilados no pueden acceder el crédito. Tampoco aquellos que hayan realizado alguna compra un 80% superior al promedio de facturación mensual.

Quedan excluidos aquellos contribuyentes que hayan registrado facturaciones mayores al promedio de ingresos brutos mínimos de su categoría entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Los autónomos que formen parte de directorios comerciales no podrán solicitar el crédito.