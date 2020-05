Yanina Latorre ama a Jorge Lanata

Las declaraciones de Yanina Latorre suelen estar en boca de todos. Esta vez, sorprendió al hablar sobre Jorge Lanata. Mientras en el programa Los Ángeles de la Mañana ponían al aire una entrevista que Ángel de Brito le hizo al periodista política, Yanina no pudo contenerse y confesó algo que nadie esperaba. “Me encanta Lanata. La verdad es que su perfume, su look… me gusta. Si le meto los cuernos a Diego, se los meto con él”, dijo. Y agregó “En serio lo digo. Lo amo. Me encanta Jorge. Quiero que lo sepan”.

El vínculo profesional entre ambos surgió cuando compartieron el programa “Lanata sin filtro” en el aire de Radio Mitre en 2014 y 2015. En esas emisiones, la panelista abordaba temas de la farándula, que es su especialidad. La relación transcurrió sin mayores noticias, salvo cuando el conductor la suspendió por un día por un escándalo entre ella y su colega Natasha Niebieskikwiat, del área política. Anteriormente, Latorre había trabajado con Baby Etchecopar en Radio 10, donde renunció por diferencias con el periodista.

“Amé trabajar con él, nos hicimos amigos. Varias veces hablamos de su vida íntima, pero no lo voy a vender al aire”, comentó tajante la integrante de “LAM“. Sus compañeros del panel no la interrogaron sobre su silencio, por lo que el tema de los secretos no revelados quedaron en el aire. Esto sorprendió a los seguidores del programa, ya que pocas veces se decide seguir adelante sin abundar en las historias reservadas de protagonistas públicos.

Lanata habló con De Brito

“Me preocupé cuando me hicieron el trasplante porque me dijeron que había posibilidad de que tuvieran que cortarme una pierna, sobre todo porque la vena que abastece al riñón está en la pierna… Yo igual pienso que mientras que me funcione la cabeza, voy a estar bien”, le dijo Lanata hoy a De Brito. Recordemos que el periodista fue operado el 8 de enero, cuando se le practicó una cirugía ósea en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, debido a los fuertes dolores que sufría en una vértebra que no se le soldaba luego de una fuerte caída.

Recientemente, mientras se encuentra en aislamiento por riesgo de contagio de coronavirus con su familia y hace su programa de radio desde su casa, Jorge se unió a la red social TikTok. Allí subió un video en el que se lo ve junto a su hija Lola haciendo una coreografía. Sentados frente a la cámara hicieron juntos el conocido challenge de “Siren beat“, uno de los hits del momento de esa plataforma. Lanata aprendió el baile que le enseñó su hija, fruto de su relación ya terminada con la artista Sara Stewart Brown.