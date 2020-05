Así afectó la crisis del petróleo a la producción de Vaca Muerta

La pandemia del coronavirus provocará una grave crisis económica. Esto se ve reflejado en el petróleo. En las últimas semanas, este producto tuvo caídas históricas. Esto se debe a que, por la cuarentena de los países, la demanda bajó notoriamente y los productores no tienen donde guardar el stock. Vaca Muerta no está ajena a esto y durante el mes de abril no registró nueva fracturas.

Así se desprende de un informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de la firma especializada NCS Multistage. En el mismo se advierte que tanto por el desempeño de petroleras como de empresas de servicios, la actividad de fractura en todas las áreas de Vaca Muerta fue cero en abril. Esto es un claro reflejo de la crisis que viene atravesando el petróleo en las últimas semanas.

La técnica de fractura, o fracking en inglés, es la forma en que se estimulan los pozos de recursos no convencionales como el de Vaca Muerta. Esto consiste en perforaciones mediante la inyección a presión de un fluido formado básicamente por agua y arena (99,5%), más el agregado de algunos aditivos químicos. Se puede alcanzar longitudes de hasta 3 kilómetros de extensión horizontal.

Se trata, en definitiva, de la construcción del pozo para la extracción de los recursos de petróleo y gas no convencionales. El sector petrolero enfrenta a nivel mundial, con su correlato local, una sobreoferta de producción. Esto es por la abrupta caída de la demanda afectada por la pandemia de coronavirus. Esto obligó a todas las petroleras a reducir sensiblemente sus niveles de explotación de los pozos.

La caída de actividad ya se anticipaba. Esto se observó en marzo cuando las petroleras y sus compañías de servicios concretaron 430 etapas de fractura hasta el 20 de marzo, mientras que en febrero la cifra era de 401 etapas. En 2019, Vaca Muerta cerró en su nivel histórico más alto, con 6.425 etapas de fracturas. Registro un 33% más de producción en las áreas concesionadas respecto de 2018.