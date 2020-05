¿Con quién iría Lali Espósito al Bailando?

Lali Espósito fue parte de un divertido live de Instagram junto a Lizardo Ponce. Mientras charlaban, apareció un comentario impensado. Lourdes Sánchez le preguntó a Lali si sería parte del Bailando por un Sueño 2020. La cantante ya ha participado del certamen de baile anteriormente. Pero siempre lo hizo desde el lado del jurado. Ante la pregunta de la panelista de LAM, que también tiene su experiencia en el Bailando, Lali respondió: “¡Lourdes! Pero, ¿de dónde sacó eso? A mí el Chato Prada no me llamó“.

“Tu marido no me llamó“, dijo. Y Lizardo tiró: “Yo bailo con vos“. Pero Lali ya tenía en mente a otra pareja. La misma Lourdes Sánchez. “Yo si entro al Bailando, bailo con Lourdes, en serio. En serio te lo digo. ¿Por qué no hay una pareja de mujeres?“. Y mientras Lizardo se reía de la idea de Lali, le dijo: “Mirá que Lourdes firma“. No sería una mala idea, ya que Lourdes es una de las mejores bailarinas del certamen, a pesar de nunca haber ganado una de las grandes finales del concurso.

Lali Espósito siguió fantaseando con la idea de volver al programa, esta vez como participante. Pero recordó que tiene una carrera como música solista que mantener. “Para, no puedo ir al Bailando por un Sueño, ¡no me da la vida! Pero si pudiera, te digo, ¿no estaría re bien una pareja de mujeres? Yo bailaría con Lourdes, que es tremenda“. Entonces Lizardo Ponce le recordó que ya hubo una pareja de mujeres en el Bailando por un Sueño: las hermanas Escudero, Silvina y Vanina.

Pelea inesperada: Lali Espósito vs. Amaia Montero

Aunque ahora se encuentra más calma, Lali Espósito protagonizó un escándalo de nivel internacional días atrás. Fue a causa de otro de sus vivos. La cantante y actriz recordó una anécdota que vivió junto al elenco de “Casi Ángeles“. En una fiesta, ella y sus compañeros se cruzaron a Amaia Montero. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh estaba algo pasada de copas y se chocó con la China Suárez, lo que desencadenó una pelea. El elenco se tuvo que meter a separarlas.

La historia llegó hasta Amaia Montero, que se volvió loca cuando se enteró que Lali había contado esa historia y le pidió que desmintiera todo. Al enojo de Amaia se sumó también su hermana, Idoia Montero, que fue muy dura con la actriz: "Eres una gran mentirosa Lali. Yo estuve ahí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos, yo no".