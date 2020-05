El Caso Cero catamarqueño sobrevive entre la desconfianza y la fe

Diferentes infectólogos del país desconfían del Caso Cero catamarqueño. La sociedad provincial en general está convencida que es un milagro del Virgen del Valle pero la ministra de Salud, Claudia Paladino, dio una explicación “no religiosa” y habló de las variables políticas y la importancia del Caso Cero, algo que no tuvieron en cuenta otras provincias. Los funcionarios desmitifican y defienden la gestión Jalil ante el avance de la pandemia.

“Hay varias razones para que Catamarca pueda seguir en cero, tiene que ver con que son pocos pobladores y la gente que vino del exterior -comparado con otras provincias- también ha sido menor”, expresó la ministra Palladino pidiendo a la comunidad que “no se relaje” y asegurando que su opinión profesional no difiere con las de los críticos que no creen en que la provincia no tenga aun casos confirmados de COVID-19.

En su argumentación Paladino afirmó que el Gobierno de Jalil evitó eventos masivos y empezó con el aislamiento sanitario “antes que otras provincias” y comentó que “toda paciente que tenía característica de sospechosa se la trataba como tal hasta que tuviésemos el testeo. Eso evitó que nos pase lo que pasó a otras provincias donde el Caso Cero pasó desapercibido y de esa manera contagió a mucha gente”.

¿Llegó o no llegó?

Para la titular de la cartera sanitaria: “O el virus llegó a Catamarca y es asintomático y está en su aislamiento por eso no contagió a otros, o todavía no llegó a Catamarca” pero advirtió: “sabemos que puede llegar, porque no somos una isla”. En este sentido manifestó que lo mismo dicen los infectólogos de La Rioja que cuestionan el caso cero catamarqueño o el propio gobernador jujeño, Gerardo Morales, quién no creer lo que sucede en tierras catamarqueñas.

“La Rioja hizo más testeo porque tiene casos positivos, debieron realizarle el testeo a todos los contactos de esos casos positivos, por eso las provincias que tienen casos positivos tienen más testeos que Catamarca”, explicó Palladino. Recordemos que Jalil dijo en el discurso del primero de mayo que están volviendo entre 5 mil y 10 catamarqueños para ser contendidos aquí por lo que se gestionan las medidas sanitarias en base a ese gran movimiento de personas.