“Estamos luchando…” La faceta solidaria de Aníbal Pachano

Aníbal Pachano levantó polémica semanas atrás. El coreógrafo estaba viviendo en Chile, ya que era parte del jurado de la edición chilena del Bailando por un Sueño. El programa empezó su primera emisión en el país vecino el 29 de febrero, pero se suspendió debido a la pandemia. En Argentina se decretó la cuarentena obligatoria y Pachano quedó varado en Chile. Pero lo que puso al mediático en el ojo de la tormenta, fue una serie de polémicas declaraciones que más tarde, salió a desmentir.

El jurado del Bailando aseguró que no volvería a Argentina para quedarse encerrado “porque se le ocurría al presidente de la Nación“. Sin embargo, volvió al país y se resguardó como cualquier otro ciudadano en grupo de riesgo. La vuelta no fue para nada fácil. En diálogo con la revista Pronto, el mediático comentó que hicieron toda una tramitación para volver al suelo argentino. “Logramos hacer un trámite para que el avión que me trajo a mí con la producción de ShowMatch pudiera volver al país y hacer un último vuelo a Argentina“, dijo.

No solo volvió él sino también otras 250 personas que estaban varadas en Chile. “Es horrible tener esa sensación de que no podés volver a tu casa ni sabés cómo hacerlo“, había afirmado. Después de haber dicho que no se quedaría encerrado, Aníbal Pachano comentó que ha salido solo una vez de su casa en el tiempo que lleva en el país. “Me provocó un vértigo absoluto. Solo bajé media hora para comprar. Es rara la sensación cuando salís afuera“, dijo. Y después de esta terrible experiencia de no saber si podría volver a casa, Aníbal decidió ayudar a los que aún estaban en esa situación.

El coreógrafo se puso en contacto con personas de diferentes partes del mundo, como México, Tailandia, Francia, Japón y Suiza. El objetivo era ayudar a quienes estuvieran varados, sin poder volver a su hogar debido a la cuarentena. “Logramos que mucha gente pudiera volver a casa. Otra, lamentablemente, no pudo todavía. Estamos luchando por lo que es lo mejor, que todos vuelvan a casa“, aseguró. Pero sus ganas de ayudar van más allá. También está colaborando con quienes pasan grandes necesidades.

A través de una organización llamada Artistas Solidarios, el mediático está juntando alimentos no perecederos para ayudar a artistas que se encuentran en una situación de necesidad extrema. No importa el rubro. Es que la cuarentena afectó duramente al sector artístico y del espectáculo, especialmente a sectores como el teatro. Para colaborar con Artistas Solidarios, podés ingresar a la página de Instagram.