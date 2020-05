Fede Bal habló sobre su Cáncer

En el programa Los Angeles de la mañana, el día de hoy Federico Bal le brindo una entrevista al conductor Ángel De Brito donde habló de la enfermedad por la cuál está transitando. “No soy una persona que tiene mucho para contar porque tengo esta enfermedad. Mucha gente tiene que hacerse estudios y los resultados son malos. Incluso en medio de la cuarentena por la pandemia. Hay mucha gente que no puede quedarse en la casa. Yo a mi video lo hice de corazón, porque me lo pidieron”, comenzó contando el actor.

Además agregó: “Ese lugar (El Instituto Fleming) abren las puertas para todos. Tienen todas las medidas necesarias para cuidar a los enfermos. Voy todos los días hace cinco semanas. Me quedan una semana y media. El tratamiento consiste en atacar la zona. En mi caso es el intestino. Lo que hacen es una radioterapia, que son unos rayos que entran en la zona y lo acompaño con quimioterapia. Al principio no duele nada, pero las últimas semanas no se lo deseo a nadie”.

“Son momentos difíciles. Tengo que entender que soy fuerte y que la vida tiene algo mejor para mí. También hay que entender porqué. Sentía que de verdad me las sabia a todas, entonces de golpe la vida me dice no. Me puso un paredón alto que a veces lo veo y me asombro. Me pregunto si llegaré porque tengo mucha incertidumbre”, contó Federico. De Brito ademas de interrumpirlo constantemente, pregunto por como maneja sus pensamientos, sus ánimos y aseguró que eso es algo fundamental para una persona la cual atraviesa por esta situación.

“El amor me acompaña”

Bal hizo énfasis en el cariño de los seres queridos: “Por suerte el amor me acompaña, tengo a mi familia y a mis amigos”. “Hay algo muy importante en el proceso que estoy atravesando. Quiero decirle Cáncer, porque mucha gente tiene que cambiar la palabra, le tienen mucho miedo a enfrentarse a esa palabra. Hoy tengo Cáncer y mucha gente tiene esa enfermedad”, aclaró el entrevistado. También contó como es su relación con su madre en medio de este momento atípico por el cuál está pasando.

“A mi vieja le digo: Mamá no digas problemita. El obstaculito”. Y continuó “Mientras más uno pueda normalizar la situación, más fácil es asimilar lo que va a pasar y también recibir las noticias malas”. Yanina Latorre le comentó: “Pero entendés que a tu mamá (Carmen Barbieri) le resulta difícil. Una mamá nunca quiere pronunciar esa palabra sobre el hijo”. Para cerrar Bal dijo: “Obvio que la entiendo. Cuando recibí ese llamado mientras me hacía estudios no quería contarle a mi mamá para no preocuparla. Pero ella sospechaba algo así que se lo confesé”