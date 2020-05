Laura Fidalgo tiene dengue

Se conoce la situación actual y las medidas de prevencion de la Covid-19. Lo que pocas personas saben, se interesan o incluso se cuidan es del Dengue. En “El show del problema“, el conductor Nico Magaldi habló con la actriz de 45 años de edad. En su monólogo, Nico comenzo diciendo: “Vamos a dar una noticia de una figura argentina que muchos conoces. Ahora está viviendo el otro costado de lo que a veces no hablamos. Lo mencionamos, pero para que sepan que también es grabe. Es el tema del dengue”.

“Yo quiero saludar a Laura que amablemente nos recibe ahora telefónicamente para preguntarle primero ¿Cómo está? Y después pasar a hablar de como evoluciona esta situación que es tan preocupante así como el Covid-19″, dijo el periodista. A continuación habló Laura Fidalgo: “Hola Nico muy buenas tardes. La verdad es que es horrible tener Dengue. Por eso opino que también hay que daré mucha difusión. Esa información falta, se habla mucho del coronavirus pero muy poco del Dengue”.

La modelo detalló: “Yo estoy en el día 14. Ya como saliendo del proceso. Pero es terrible, la verdad que estaba tomando sol, no me había puesto Off (spray con protección contra mosquitos) y me pasó. Es fundamental que se protejan de los mosquitos con productos como el Off o las espirales”, detalló. Además continuó: “Hay que llenar la casa de espirales y cuidarse. Lo mismo cuando salís.Hay que tenerlo muy presente y cuidarse. Yo decía que no me iba a pasar nada, que los mosquitos no son peligrosos”.

“La enfermedad quebrantahuesos”

Magaldi por su parte dijo: “A mucha gente le pasa eso. Al Dr. Kambourian, que lo tenemos acá en el piso, le preguntábamos por el Dengue. ¿Cómo son los síntomas? Y él me decía que era la enfermedad quebrantahuesos ¿Cómo lo viviste vos y cuáles fueron los síntomas que sentiste?”, le pregunto a la actriz. “Un día tuve que ir de urgencias a buscar unos papeles a una escuela, ahí me compro una hamburguesa, cosa que nunca en la vida hago. Me cayó muy mal y creí que era eso”, contó Fidalgo.

Para finalizar, la influencer contó como se sintió antes que le confirmaran la enfermedad. “A la noche vuelvo a tener náuseas, pero más intensas. Yo pensaba que me cayó mal la hamburguesa. Nunca como eso. Lo que pensé fue que me intoxiqué con eso. Yo tenia todo el tiempo nauseas y fiebre y no paraba. Ahí llamo al medico, charlo telefónicamente a través de una videollamada. Nunca pensé que era coronavirus por los síntomas. Dengue nunca se me cruzo por la cabeza”.