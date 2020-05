Marcela Tinayre aseguró que Mirtha Legrand está muy golpeada

En el programa Los Ángeles de la mañana, Ángel De Brito habló con la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre. Allí explicó como esta pasando este momento la diva. Antes de empezar la entrevista, el conductor de “LAM” dijo que pasaron el mensaje de Marcela para despedir a Goldy que mostró en el programa Las Rubias. “No tenía nada preparado, y no quería hacer un show del dolor ni nada por el estilo. Seguí un poco la línea conductiva que marcó Juana Viale quién fue la primera de la familia que salio a hablar”, dijo.

Además la conductora agregó: “Fue un momento muy difícil para ella. La verdad que no sabía que decir pero si sabia que quería empezar sola y hablando desde el corazón”. Marcela explicó: “Conté textualmente como fueron las cosas, las vivencias. Aún hoy cuando me avisaron que habíamos combinado para poder hablar, yo tampoco reacciono que tía Goldy no esta más con nosotros. Sí me doy cuenta que mi mamá esta muy triste y que tengo que cuidarla mucho”.

La hija de Mirtha continuó: “Este año 2020 es muy difícil para la familia. Viene azotándonos desde hace rato. A mí personalmente se me murió una amiga que no termino de hacer el duelo “. También aclaró: “Somos una familia muy unida, yo soy muy unida a mis sobrinas, a mi prima Gloria, a Mónica que vive en Paraguay. Entonces hasta me plantee si esta vida viene con plan de sostener “. De Brito entonces dijo: “Se dio naturalmente que te toco ese rol. El de contener después de la partida de tu papa, de tu hermano, bueno ahora esto de tu tía.”

“Mamá en 7 meses perdió a dos hermanos”

“Vos pensá que estamos hablando de dos hermanos de mi mamá, para que la gente lo entienda. Son dos personas que tienen una educación española, son muy unidos y cerrados”, dijo Marcela. “De golpe mamá en 7 meses perdió a dos hermanos. No es habitual, hay que ser muy fuerte”, agregó. Ángel también hizo alusión al momento de aislamiento que vivimos y dijo: “Además vivimos en este contexto en el cuán no podemos acercarnos, ella no pudo ir a despedirse. Todos la vieron tan bien de salud a Goldy”.

Tinayre también contó: “Mi tía estaba llena de amigos, algunos eran insólitos. Me encuentro con gente que me dice que se hablaban mucho con ella y yo me sorprendo”. Para finalizar la hija de la diva comentó sobre la inteligencia de su tía: “Ella desde que se había retirado del cine estableció un hilo de conexión de escuchar y observar mucho a la gente. A veces hablábamos de algo y pensábamos que ella estaba distraída y te tiraba una frase que nos asombraba a todos”.