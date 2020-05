Martín Cirio acusó a una aereolína de estafadores

En su cuenta en Instagram el famoso Youtuber Martín Cirio denunció una aerolínea. Subiendo un par de historias en su red social, donde tiene más de un millón de seguidores, dijo: “Ojo con esta empresa, por que están estafando gente. Los papás de una amiga compraron pasajes en enero, se los reprogramaron 2 veces y obviamente cuando uno toma vacaciones no podes elegir para cuando lo reprogramas al viaje si ya lo tenes planeado”.

En esta ocación, el instagramer se alejó de las polémicas mediáticas que suele tener y defendió al padre de una amiga. “Es lo que le pasó al papá de una amiga y a muchísima gente. Recién ahora yo me doy cuenta porque me fijo en las redes y hay muchísimas quejas parecidas”. También aclaró: “El caso es que le iban a devolver la plata, pero no se la devolvieron. Le dijeron en 30 días te la devolvemos, paso Enero, Febrero, Marzo sin noticias y ahora la excusa que ellos tienen es de la cuarentena”.

“La Faraona“, de 35 años de edad, siguió con su descargo y aclaró: “Todo esto, a mis amigos les pasó en Enero, no ahora. Y hay muchísimas otras personas que vienen reclamando desde Noviembre. Y la aereolina sigue vendiendo pasajes.” “Es una gran estafa ¡Ojo! Obviamente entras en las redes de andes Facebook lo tienen abierto, allí es donde todo mundo se queja. Pero en Instagram tienen bloqueado los comentarios. No se puede comentar nada. ¡Chicos no sean tan ladrones, devuelvan la guita!”.

La aereolínea no devuelve la plata

A continuación, Martín Cirio publicó un par de conversaciones que le mandaron sus seguidores. Una usuaria le mostró cómo responden desde la empresa por mensaje privado en Instagram: “Buenos días, las devoluciones seguramente como le habrán informado están con demoras, podemos ofrecerle dejar el ticket open o debe aguardar a que el departamento de devoluciones le genere la misma, por el momento no podemos brindarle una fecha específica”.

La internauta fan del Youtuber contestó indignadamente: “Qué ridiculez. No lo puedo creer. Cinco meses y no pueden devolver un pasaje que USTEDES cambiaron. Fue todo un tema de ustedes ¿y soy yo el que tiene que pagar por eso?”. A otro usuario le contestaron: “Estimado, debido a diferentes circunstancias algunas devoluciones quedaron pendientes y en este contexto actual no podemos brindar muchas soluciones, se están realizando los reclamos correspondientes al sector”. El cliente respondió: “Esto pasó en Enero, no había problemas con el Covid-19”.