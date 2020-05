“Mucho más preparada…” Barbie Vélez vuelve al Bailando recargada

Falta alrededor de un mes para una nueva edición del Bailando por un Sueño. Una de las participantes más esperadas de este año es Barbie Vélez. La modelo volverá al certamen, esta vez acompañada por Ignacio Saraceni, con Majo de la Iglesia como coach. Su mamá, Nazarena Vélez habló en Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi y contó cómo vive el regreso de su hija a la pista. Hace unos años, Barbie estuvo en el centro de un conflicto mediático que la obligó a bajarse del Bailando 2016.

En medio de una relación con idas y vueltas, Barbie Vélez denunció a su ex novio, Fede Bal de violencia de género. En mayo de ese mismo año, Barbie había posado para la revista Gente con notables moretones en uno de sus brazos, lo que puso toda la atención en su ex pareja. Él reaccionó acusándola de violenta y presentó sus pruebas. El caso fue a la Justicia. Cuatro años después del escándalo, la modelo volverá al certamen de baile. Esta vez, sin la presencia de Bal. ¿Qué opinó Nazarena de todo esto?

La productora comentó que su hija está “en otro momento de su vida”. Barbie ya tiene 25 años y según su mamá, está sana. Hacen cuatro años, la modelo no aprobó su entrada al Bailando. “Yo siento que hoy está mucho más preparada“, aseguró Nazarena. “Le va a servir. Yo siento que la pantalla de El Trece siempre es una linda pantalla para laburar“. Por otro lado, aseguró que su hija no se va a meter en escándalos. “Ella no es contestataria. No discute y no le gusta el barro“, dijo.

“No tiene nada que la pueda molestar. Cualquier cosa que pueda surgir del baile, yo siento que ella lo pilotea muy bien. La tiene clarísima. Estoy muy tranquila“, agregó su mamá. Recientemente, Barbie habló, después de mucho tiempo, sobre su ex. Fede Bal dio a conocer que tiene cáncer en el intestino, lo que cambió por completo su vida. Y según dijo, hasta hizo algunas llamadas para “pedir disculpas”, aunque no dio nombres. Vélez comentó que quedó shockeada al enterarse de esta noticia.

"Uno se pone en la posición de la edad que tiene y ve todo súper lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como se cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma", comentó sobre el tema. Nazarena tampoco quedó ajena a este tema. La acusaron de haber "celebrado" la enfermedad del actor. Sin embargo, ella salió a declarar que no había nada más lejos de la verdad. Ella misma ha tenido que atravesar momentos muy duros por lo que no le desearía lo mismo a nadie.