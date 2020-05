Nueva publicidad de Casados con hijos

Está confirmada la vuelta de Casados con hijos, las exitosa sitcom, pero en nuevo formato y guión. Desde enero de 2021, llegará a los escenarios en la sala porteña del Gran Rex, con entradas agotadas pese a que se debió postergar el estreno de este año. En este marco, en aislamiento social por la cuarentena, Guillermo Francella y Florencia Peña vienen haciendo varias publicidades para la obra de teatro. En esta tercera oportunidad, están Pepe (Francella) y Moni (Peña) hablando por teléfono.

En la nueva publicidad no aparece ningún otro miembro de la familia Argento. Francella recibe una llamada y se queja: “Otra vez me están hablando, me llaman 20 veces por día”. Cuando su personaje agarra el celular, se da cuenta de que el número el cuál se intenta comunicar está en privado: “¡¡Encima estás en privado!! Que raro, ¿quién es?”. Allí le contestan y descubre asombrado que es Moni, su esposa. “Pepe, soy yo, Moni. Te salió privado por que tengo un celular nuevo. Es la última papa de la cacerola Pepe”, sigue el diálogo.

El hombre, notablemente extrañado, repregunta a su esposa: “¿Cómo nuevo? No podés salir a la calle”. “¿Estás loca? Y menos podes salir para comprar esas cosas Moni”, la reta. “No Pepe, quedate en casa. No salí, me lo mandaron. Lo ví por TV y lo tarjetié. No me digas que no soy fantástica Pepe”, se excusó la rubia. “Es fascinante. La verdad que no salgo ni para ir al super, se me ponen los pelos de punta”, dice Pepe, temeroso de la situación sanitaria.

Divertido sketch

El actor, además, consulta por la madre de Moni: “Contáme de la mami ¿Cómo está, vive?”. Y Peña le contesta para tranquilizarlo: “Si Pepe, la tenés que ver, está esplendida”. “Hoy me regaló el viejo libro familiar histórico de recetas de cocina, al pedo, pero me lo regaló. Quiere hacer por última vez empanadas rellenas. ¿Te acordás de la receta de ella? Tiene tripa gorda y grasa parrillera”, describe. El personaje responde con un elocuente gesto, echando la cabeza hacia atrás.

Para finalizar, entre los dos hablan de la situación actual del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno. “Te extraño mucho. Hay veces que no lo puedo manejar. ¿Me pregunto qué me pasa? Y me doy cuenta de que es la ausencia tuya”, dice el humorista. Además agrega irónicamente: “Lo que más quiero es dejar de disfrutar la cama de dos plazas que tengo toda para mí. No aguanto más!! Quiero tener al lado roncando a mi oso de montaña”.