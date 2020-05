“Que diga lo que quiera…” Facundo Ambrosioni reaccionó a las acusaciones de infidelidad

Tras su reciente separación, More Rial y Facundo Ambrosioni han iniciado una serie de intercambios filosísimos en las redes sociales. La ex pareja confirmó que las cosas no iban para nada bien, cuando en un live de Instagram de More, se vio una discusión de pareja en vivo. La hija de Jorge Rial atacó al futbolista con un tema que sacudió los medios en su momento. Las supuestas infidelidades del padre de su hijo. Ambrosioni rompió el silencio y dio una entrevista a la revista Caras, donde confesó su situación sentimental actual.

Al futbolista le preguntaron su estaba al tanto de las publicaciones de Morena. Como informamos anteriormente, la hija del conductor de Intrusos había respondido varias preguntas a sus seguidores de Instagram. Una de las preguntas decía si él la había engañado otra vez. A lo que ella respondió: “Siempre. El gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así“. Incluso aconsejó a una seguidora diciendo: “No le creas jamás si te dice que va a cambiar. Si te caga una vez lo va a hacer siempre“.

Facundo Ambrosioni no quiso hablar del tema de las infidelidades. Aunque aseguró que “no tiene por qué esconderse de nada”. Y además agregó: “Que More postee y diga lo que quiera. Por mi parte, yo nunca voy a hablar mal de la madre de mi hijo“. Morena y Facundo son padres de Francesco. Ahora el futbolista está viviendo en Córdoba, su ciudad natal, donde se comunica con su hijo a través de videollamadas. “No voy a hablar mal de la persona con la que elegí convertirme en padre“, aseguró.

Y fue contundente cuando dijo: “No le doy bola a los posteos“. Morena, mientras tanto, ha tomado cada oportunidad a su alcance para desarmarlo. Recientemente, había compartido una imagen en su cuenta de Instagram diciendo: “Salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Leído parece fácil, pero sólo quien lo ha vivido sabe lo difícil que es dejar de autoengañarse con esa persona pensando que va a cambiar. Si lograste salir eres valiente, sino te deseo fuerzas para hacerlo“.

Ambos eliminaron todos los rastros del otro en sus redes y a pesar de los intentos de More por llamar su atención, Facundo aseguró que está concentrado en otra cosa. Lo único que le importa al jugador es su familia y su hijo, que según dijo, es lo más importante de todo. “Yo lo veo por video todos los días. En ese sentido todo diez puntos, no hay conflicto“. Y agregó: “Cuando todo esto termine vamos a estar muy juntos“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.