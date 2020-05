“Te quiero y sé feliz…” Fede Bal habló sobre su relación con Laurita Fernández

Recientemente, Laurita Fernández anunció haberse separado de Nicolás Cabré. La crisis de pareja venía hace tiempo, y durante la cuarentena estalló, hasta que decidieron cortar. Esto le dio la oportunidad a los chimenteros de comentar sobre el pasado amoroso de la bailarina. Hace un tiempo, Laurita estuvo en pareja con Fede Bal. Incluso se había dicho que ella lo engañó con Cabré y eso fue lo que terminó su relación. El actor prefirió ignorar estas acusaciones en más de una ocasión.

Se sabe que Fede Bal está pasando por uno de sus momentos más difíciles. El actor fue diagnosticado con cáncer en el intestino cuando aún lamentaba la pérdida de su padre, Santiago Bal. El actor murió a fines del año pasado. Ahora se está tratando contra la enfermedad. Y en el medio de este proceso, se ha encontrado con varios personajes de su pasado. Uno de estos, fue Laurita Fernández. La bailarina y el mediático se han estado comunicando a través de llamadas.

Ángel De Brito se enteró de esta comunicación reciente y decidió preguntarle él mismo a Bal qué había pasado en esa charla. Lo primero que le preguntó fue si “hubo un te quiero” entre la ex pareja. Fede negó haberle dicho “te quiero” a Laurita inmediatamente. Pero cuando se detuvo a pensar, le dijo al conductor de LAM: “¿Sabés qué? Lo tendría que ver“. Así despertó las dudas del panel. Y siguió diciendo: “En un momento me dijo ‘me enteré de lo que estás pasando’, le dije ‘sí Lau, gracias por estar siempre“.

Y siguió: “También estuvo cuando mi viejo partió y ella me escribe. No tenemos contacto, pero cuando son situaciones límites creo que por el amor que nos tuvimos estamos siempre vinculados. Entonces me escribió, me dijo ‘sé de lo tuyo, hacé las cosas bien, andá a los médicos’. Y yo le dije ‘claro Lau, obvio, gracias por estar’. Creo que le dije te quiero, sí, creo que le dije te quiero y sé feliz siempre, que es una frase medio mía que uso siempre, y me dijo ‘gracias, un beso‘”, confesó Bal.

Después aclaró que no se trataba más que de un vínculo de amistad. “Pero muy bien, súper político, estamos re bien. Está bueno tener un buen contacto en los momentos que uno está triste o cuando vive situaciones extremas, ¿no? Nos quisimos mucho, nos tuvimos mucho amor y trabajamos mucho juntos también“, cerró Bal. Laurita Fernández, por otro lado, comentó que le afectó mucho saber de la enfermedad de Fede. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.