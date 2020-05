“¿Terminé de enloquecer?” La experiencia paranormal de la China Suárez

Durante la cuarentena, los famosos se encuentran más cerca de sus seguidores. Algunos se hicieron expertos en TikTok, otros entrenan, otros se hacen youtubers. Pero todos comparten lo que hacen durante el aislamiento. La China Suárez descubrió un nuevo pasatiempo, la cocina. Normalmente comparte sus recetas pero esta vez dejó ver algo distinto. La actriz compartió una extraña experiencia con sus seguidores de Instagram. Vio algo insólito y lo fotografió para dejarle las pruebas a los usuarios de la red de los corazones.

El pasado fin de semana, le regalaron un horno. Eugenia lo estrenó haciendo pan. Y lo que parecía un día normal en cuarentena se transformó en una jornada muy extraña. “Chicos, ¿ven una cara? ¿Terminé de enloquecer?“, escribió la actriz en sus historias. Junto a la inscripción había una fotografía particular. Dentro del horno nuevo de la China Suárez se podía ver, algo difusa, la cara de una persona. Ella lo captó con su teléfono y lo subió a sus redes sociales para comprobar que no estaba loca.

Sería mejor para la actriz no tener este tipo de sobresaltos. Ayer, la China Suárez confirmó que está embarazada. Aunque ya no quedaban muchas dudas de su embarazo, ella no había salido a asegurarlo frente a los medios. Pero se le escapó este detalle en un chat, que no tardó en llegar a la televisión. Los medios televisivos estaban esperando el menor descuido de la actriz para hacer viral la noticia. Todo esto se reveló en Confrontados, el programa conducido por Marina Calabró en el Canal Nueve.

El chat que reveló la noticia vino desde un centro sanitario. La actriz estaba arreglando una vacunación para ella y su pareja, Benjamín Vicuña. Y al hablar de este vacuna, no pudo evitar decir que estaba embarazada. Pampito fue quien mostró la conversación al público. Decía: “¡Hola Florencia! ¿Cómo estás? Justo tengo que ponerme una vacuna antigripal y triple bacteriana. Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos, además, para que mi pareja se la coloque, si es posible“.

Pampito comentó que después de obtener esta información fue inmediatamente a contactarse con Eugenia. Pero no tuvo respuesta por parte de la actriz. Así que la China no podrá mantenerlo más en secreto, pero tampoco saldrá a afirmar nada, como hizo hasta ahora. Según había explicado Benjamín Vicuña, él y su esposa querían privacidad en este momento. Aunque la China ya había subido varias fotos a su cuenta de Instagram, mostrando su nueva pancita. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.