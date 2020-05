“Una cosa no quita la otra…” Sigue la enemistad entre Fede Bal y Barbie Vélez

La relación entre Fede Bal y Barbie Vélez no ha sido la mejor. Ambos estuvieron en pareja hace unos años pero no terminaron nada bien. Barbie lo acusó de violencia de género y él se defendió diciendo que ella también lo había maltratado. Más tarde, el tema fue a la Justicia. Bal estuvo comunicándose con algunas de sus ex novias después de enterarse de que tenía cáncer de intestino. ¿Se comunicó con Barbie? El actor contó todo en Los ángeles de la mañana.

Fede Bal abrió su corazón a las angelitas y comentó que tuvo “bajones” a lo largo de su vida, a pesar de que siempre se muestra feliz en televisión y en las redes sociales. Una de las panelistas le preguntó si esto tenía que ver con su separación de Barbie Vélez y todo el drama que le siguió después. Comentó que además de la enfermedad y de lo familiar (el pasado mes de diciembre se enfrentó a la muerte de su padre), había algo más que lo aquejaba. “En lo emocional tuve momentos tristes. Tuve momentos mágicos, pero también tuve momentos en los que estuve muy expuesto. De mucho dolor“.

Después continuó diciendo: “No quería mencionarlo. Pero eso fue algo muy doloroso en mi vida. Tener que explicarle al país quién yo soy como hombre. Nunca entendí por qué tuve que hacer eso“, dijo Bal, que siempre aseguró que Vélez mentía. “No estoy culpando a nadie. Pero con estas angustias, yo creo que si uno no las termina de trabajar en terapia o internamente, hay una creencia que este tipo de enfermedades, como la que estoy pasando, se generan por cosas que uno no digiere, entre comillas“.

Ángel le preguntó si estaba esperando un mensaje o una llamada de parte de Barbie. Pero Bal está convencido de que esto no sucederá. “Yo no espero nada de nadie. Terminé con muchas parejas muy bien. Todas me escribieron. Con ella no terminé bien y fue algo que ambos dos entendimos que es una relación que está terminada y que nunca más queremos hablar el uno con el otro. Está bien y entiendo“, dijo el actor. Por otro lado, Barbie Vélez había afirmado, en el programa de Lizy Tagliani, que quedó en shock al enterarse de su enfermedad.

"Uno se pone en la posición de la edad que tiene y ve todo súper lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como se cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma", dijo Barbie. De todos modos aseguró que "una cosa no quita la otra" y no se comunicaría con él. A esto Bal reaccionó diciendo: "Sí, yo pienso lo mismo. Una cosa no quita la otra como para yo atenderle un teléfono si está ella llamándome".