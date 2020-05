“Una paciencia que nunca tuvo…” Carmen Barbieri habló sobre el cambio de Fede Bal

Carmen Barbieri apareció en Confrontados y dio una entrevista sobre la salud de su hijo. Fede Bal tiene cáncer en el intestino, y apenas puede ver a su madre, debido a la cuarentena obligatoria. La actriz contó que lo ha visto solo cuatro veces desde que empezó el aislamiento. Su hijo se había alejado de la televisión y el teatro después de haber recibido el diagnóstico que le cambió la vida. Pero, lejos de pararse ahí, el actor inició una carrera en la radio. Desde el fin de semana pasado conduce Late El Viernes por Radio Late.

Carmen comentó cómo vivió el debut radial de su hijo: “Lo que lloré. Me hizo llorar de emoción, las cosas lindas que dijo y cómo encara su enfermedad. A mí me dice ‘hacete amiga de la palabra. Decí cáncer, mamá’“. El viernes pasado, Fede comentó ante sus espectadores cómo fue enterarse de que tenía cáncer. No fue una noticia fácil de asimilar. El actor contó que estaba de gira con su obra teatral Mentiras Inteligentes cuando fue a hacerse unos estudios médicos. Los resultados no fueron para nada alentadores. Le encontraron 10 pólipos en el intestino.

Después de extraerlos, continuó haciéndose pruebas. “En ese momento parecía Iron Man porque empecé a entrar en tubos de máquinas de tomografías y radiografías para ver qué pasaba“, comentó. Hasta que finalmente recibió los resultados. Tenía cáncer en el intestino. Y lo primero que hizo fue contárselo a Carmen. Esta noticia fue un gran golpe para ella. A fines del año pasado habían perdido a Santiago Bal, el padre de Fede. Por ahora, la humorista comentó que se las arregla viendo a su hijo muy de vez en cuando.

“Recién lo vi. Desde que estamos en cuarentena lo veo muy de vez en cuando. Lo vi cuatro veces, contando hoy. Pero a través del vidrio de casa. Yo bajo de mi departamento, bajo al hall. Él baja del auto con el barbijo y yo con el mío y nos saludamos detrás del vidrio. Lo vi bien. Venía de hacerse los rayos“, contó su mamá. “Fede la está peleando, la está luchando. Este golpe que nos dio la vida lo ha hecho pararse bien en su eje, como nunca lo vi. Es más paciente, escucha más. Soporta más“, dijo. La actriz se comunica con él a través de llamadas. “Le hago 42 preguntas por llamada. Y él me contesta con una paciencia que nunca tuvo“.

“Este golpe que le dio la vida lo ha transformado en otro hombre. Él mismo lo dice. Lo dijo en esa apertura de su programa de radio, lo dice en las redes sociales…“, comentó Carmen. Fede Bal ha comentado que su vida dio un gran giro cuando le diagnosticaron la enfermedad. Además de empezar el tratamiento de quimioterapia y rayos, está haciendo reiki y meditación y cambió por completo su alimentación. Ahora es vegano, no come carne ni productos de origen animal, y solo consume alimentos orgánicos. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.