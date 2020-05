“Ustedes los famosos…” Barbie Vélez se cruzó con una seguidora de Nazarena

Barbie Vélez es una de las figuras del Bailando por un Sueño 2020. La hija de Nazarena se hizo conocer en el espectáculo a pesar de la fama de su madre. Últimamente, tanto ella como su mamá, están muy activas en las redes. Ayer, Nazarena posteó una foto junto a ella y despertó un cruce inesperado en la sección de comentarios. Barbie se enfrentó a una de las seguidoras que comentó la foto de su mamá. La usuaria había juzgado su carácter. Y la modelo no se lo permitió.

“Cuando tenes una hija tan linda y buena que te la querés comer a besos. Literal“, escribió su mamá, mientras posaba junto a su hija en la red de los corazones. La publicación alcanzó rápidamente los 25 mil likes. Y como siempre, se llenó de comentarios. Uno de ellos decía: “¡Qué linda es tu hija! Lástima tan mal carácter“. La hija de Nazarena Vélez no toleró este aporte, que quizás no iba mal intencionado, y le dijo: “No sabía que me conocías, para saber cómo es mi carácter“.

Pero la seguidora le contestó y esta vez no tuvo piedad: “¿Ves? Todo lo tomas en serio. Ustedes los famosos se hacen conocer. Por eso opinamos los ‘no’ famosos. Y no les gusta leer nada malo. Si hubiese puesto que sos linda quizás me dabas un like. Pero como puse lo otro, enseguida atacás. Sos hermosa… Nunca vi un rostro tan lindo… ¿Te gustó?“, dijo la mujer. Entonces se metió Nazarena, que le respondió: “No ataca, simplemente te pregunta si la conocés…“, dijo la modelo.

Días atrás, Nazarena había dado una entrevista para Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi. La productora habló sobre Barbie Vélez y su vuelta al Bailando. Recordemos que la modelo se fue del certamen en 2016 después del terrible escándalo con su ex pareja, Fede Bal, y la muerte de su abuelo. Su madre opinó que esta vez Barbie estaría preparada para el programa. Ella no había aprobado su entrada al Bailando cuatro años atrás, porque sabe lo que puede generar la exposición mediática.

Pero, la madre de Barbie aseguró que ella estaría lista esta vez. “Yo siento que hoy está mucho más preparada“, aseguró Nazarena. “Le va a servir. Yo siento que la pantalla de El Trece siempre es una linda pantalla para laburar“. Y después agregó algo que llamó la atención: “Ella no es contestataria. No discute y no le gusta el barro“, dando a entender que no se metería en escándalos este año. ¿Está segura? Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.