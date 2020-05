Yanina Latorre volvió a criticar a Karina Iavícoli

La mediática Yanina Latorre y el influencer Lizardo Ponce son la sensación de Instagram. Con sus vivos siempre hablan de todo lo que se les ocurra, incluido sobre famosos, cantantes, bailarines, etc. Apodados “Yanardo” por sus seguidores, ahora la panelista habló sobre Karina Iavícoli en una nueva transmisión. Lizardo consultó: “¿Por qué Karina se ríe cuando vos hablás. Se le escucha siempre al lado como que se ríe. ¿Es ella o una de las otras (por las panelistas)?”.

Latorre dijo: “Es ella porque se cree un ser elevado. Un ser celestial. Cree que al reírse me voy a sentir mal. Lo único que hace es elevarme a mi. ¿Qué me importa que Karina Iavícoli se ria?. No tiene idea de lo que está pasando en el programa. Todo lo que dice es incomprobable”. Ponce, sin quedarse atrás retrucó: “¿Pero se ríe con maldad?. ¿O sentís que se ríe de vos?”. La esposa del exfutbolista Diego Latorre contestó: “A Lourdes (Sánchez) le hace lo mismo. A Cinthia (Fernández) también. Cuando vos tenes un mínimo de popularidad que Iavícoli no logró, ella se ríe pensando que te va a hacer sentir mal.

“Yo creo que la que se siente mal es ella, porque te sigue bardeando como una hiena. ¿Qué querés que te diga, me entendés lo que te estoy diciendo? Pegó una nota hablando mal de mí, la aplaudo. Lo logró después de 30 años de carrera. Una notita para hablar mal de mí”. Lizardo aseguró que Karina le tiene envidia a Latorre a lo que la periodista dijo: “No se si me tiene envidia. A lo mejor me ama”. Cuando le preguntaron si ella sabe por qué le cambiaron de lugar en el programa Los Ángeles de la mañana, conducido por Ángel De Brito, expresó que sí conoce los motivos.

“Hay recorte de panelistas por la pandemia”

Aseguró que habló con el conductor y lo “chequeo”. “Cambió el panel, antes eramos 6. Las más importantes estábamos en el medio. Ahora somos 4 porque hay recorte de panelistas por la pandemia. Entonces me corrieron, quedamos Mariana y yo al lado de Ángel”, expreso Latorre, dando a entender que uno de los temas importantes en el programa es lo que sucede con el certamen conducido por Marcelo Tinelli. Además continuó: “Pobre Andrea Taboada. Se merece estar al lado de De Brito por antigüedad, pero bueno entran dos. Yo no tengo la culpa porque yo no mando”.

“¿El resto de las chicas no van más?”, consultó Ponce sobre las otras compañeras que tiene Yanina. “Ellas rotan, pero no hay un mecanismo de rotación establecido. Depende del día, del tema y de lo que pasa. Ponele que Cinthia tenga un problema, que se hable del Bailando. Iavicoli viene el día que no están ni Lourdes ni Cinthia pero no se exacto el sistema de rotación”. Para finalizar Latorre dijo: “A Mariana, Andrea y a mí no nos han rotado hasta ahora”.