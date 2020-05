Ángel De Brito contó todo sobre el Bailando 2020

En el programa de hoy en Los Ángeles de la mañana difundieron la lista de participantes del Bailando 2020 y algunos cambios en el programa que se harán efectivos en esta edición. Ángel De Brito mostró la forma en que el Jurado va a estar separado por paneles de vidrio (blindex) de 1,5 metro de largo por 80 centímetros de altura. Esto es para alejar a los jueces unos de otros por el peligro de contagio de Covid-19. Confirmó que los jueces serán Marcelo Polino, Florencia Peña, el mismo De Brito y Pampita.

Entre las novedades del programa dirigido por Marcelo Tinelli ya no se realizarán las consideraciones con los cuatro jueces para decidir en vivo a quién salvar en cada sentencia. También el conductor de “LAM” dio primero la lista de quienes no van a estar. Nombró a las mujeres: Lourdes Zánchez y Macarena Rinaldi. Se suma a la baja de Agustina Aggazini y hoy se supo que tampoco estará Cinthia Fernández, y en duda está Débora Plager. Por el lado de los hombres nombró a Martín Baclini, ex de Fernández y actual de Aggazini.

Sin quedarse callado por las sorpresivas bajas de Cinthia y Baclini, Ángel explicó los motivos. “La decisión de que no estén en el Bailando fue de la producción del programa. La idea principal era que estén todos: Cinthia con su bailarín, Martín con su novia. Agustina se bajó y cambió todo. Su no hizo un efecto dominó que le llego a Cinthia y por consecuencia no podrá participar”. La panelista Karina Iavícoli agregó: “Pobre Cinthia, con lo que necesitaba el trabajo”.

Estos son los participantes

Por su parte los convocados que sí están confirmados por momento son: Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona con Franco Insua, Anita Martínez, El Bicho Gómez que bailará con Karina Hernández, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, El Chino Maidana, Gloria Carrá, Las trillizas de oro, Viviana Sacone, Alexandra Rampolla y Freddy Villareal. También De Brito nombró como primicia de su programa a nuevas posibles participantes: Laurita Fernández y Juana Viale.

Recordemos que el Bailando 2020 va a ser la decimoquinta edición del programa. Va a estar conducido, como siempre, por Marcelo Tinelli. La competencia de baile más conocida del país está confirmada para el día Lunes 1 de Junio. El puntaje que brindaran los jueces en esta ocasión variará desde el -1 hasta el 10 y las parejas que no alcancen la puntuación mínima para pasar de ronda quedarán sentenciadas y se batirán a un duelo, en el cual deberán repetir la coreografía.