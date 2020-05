Cande Tinelli habló de sus trastornos alimenticios

Candelaria Tinelli se solidarizo con los seguidores que sufren de trastornos alimenticios. La hija de Marcelo Tinelli había contado para sorpresas de todos sus fans en el año 2018 que sufrió de Anorexia y Bulimia desde los 15 años hasta los 27 años. En su momento, Lelé había expresado que pesaba 10 kilos menos, estuvo cinco años sin menstruar y sufrió de alopecía.

Contó que la depresión y mal humor le impedía disfrutar de la vida. “Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo”. Describió los síntomas que padeció, tales como: Ataques de pánico y fobia social. Y reconoció el valor de su familia para salir adelante, y agradeció el amor y la paciencia de su papá (Marcelo) y de Micaela (su hermana).

En un vivo que hizo esta mañana en su cuenta @candelariatinelli, la modelo volvió a referirse a sus problemas de alimentación. “Por favor no se metan en eso, trae muchas consecuencias a futuro, hasta el día de hoy sigue pasando factura. Les digo que coman bien, que se alimenten, yo en mi caso soy vegetariana, no consumo lácteos y no consumo casi huevos.

“Disfruto comiendo”

Para finalizar la influencer dijo: “Pero me va muy bien, como bastante y disfruto mucho comiendo. Pasara mi comer es parte de saborear la vida así que es clave. me parece que la anorexia pasó de moda, están de moda las curvas y estar felices y disfrutar. Gracias a todos” . Recordemos que Cande es militante por los derechos de los animales.

La joven es la hija del medio de Marcelo Tinelli y su madre es Soledad Aquino. A sus 29 años es una abonada a las páginas de la farándula. Es la creadora de la marca de ropa Madness Clothing en la que trabaja material sintético y ningún producto orgánico. Fue modelo de distintas revistas y es una amante de los tatuajes.