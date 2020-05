En intrusos aseguraron que Natalia Borges está embarazada

Yanina Screpante confirmó que su exnovio, Ezequiel Lavezzi, estaba saliendo con Natalia Borges. Hoy a la tarde, en el programa conducido por Jorge Rial llamado Intrusos, aseguraron que la novia del exfutbolista está embarazada y que fue ella misma quién lo confirmó a través de su cuenta en Instagram.

“God has perfect timing; never early, never late” (Dios tiene un tiempo perfecto; nunca temprano, nunca tarde) escribió Borges tras publicar una imagen donde se la ve con un vestido blanco en la isla de St. Barth donde está pasando la cuarentena. La sospecha de los periodistas del programa vino ya que después de esa frase hay un emogi con la cara de un bebé.

“Ahí está el bebé”, dijo sorprendido Rial. Mientras tanto uno de sus especialistas seguía analizando las fotos publicadas en el Instagram de Natalia. Adrián Pallares afirmó: “Acaban de blanquear la relación porque sabían que Borges estaba encinta”. Además Adrián mostró dos fotos que la misma modelo subió en su red donde se la ve en blanco y negro con un bikini en una playa. La sorpresa es que en la siguiente foto hay un acercamiento a su panza el cuál haría alusión al embarazo.

“Sabían que se venía el anuncio”

“Me toquei que a simplicidade é sempre a parte mais bonita”, puso la novia del deportista. Eso esta en portugués, en español significa: “Me di cuenta de que la simplicidad es siempre la parte más bella”. Pallares explicó: “Por eso blanquearon, porque sabían que se venía el anuncio. Hoy estamos en condiciones de decir que El Pocho Lavezzi será papá”.

Si bien ni El Pocho, ni Borges hablaron para confirmar la noticia del supuesto embarazo, lo que resta saber es cuando será que la pareja hable con los medios de comunicación y explique sobre estas publicaciones. Por lo pronto, se muestran muy felices y juntos por medio de Instagram, disfrutando del paradisíaco paisaje que tienen en el caribe, en la playa de San Bartolomé. Conocida comúnmente como Saint Barth.