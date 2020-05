“Es como la época…” Mica Viciconte habló sobre la posibilidad de ser mamá

Mica Viciconte dio una entrevista para Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró en el Canal Nueve. La novia de Fabián Cubero habló sobre un tema que hace mucho le da vueltas por la cabeza, la idea de ser mamá. ¿Le gustaría tener hijos? La bailarina comentó sobre este tema y su relación con el ex futbolista. Ambos están en cuarentena hace alrededor de dos meses. Volvieron de México en medio de la pandemia, y tuvieron que resguardarse durante dos semanas. Más tarde, se declaró el aislamiento obligatorio en el país.

El panel quería saber qué opinaba Mica sobre ser mamá. La ex participante de Combate ya había confesado que quería tener hijos anteriormente. “Voy a tener 40 y, para ese tiempo, ya me gustaría ser mamá”, había dicho en entrevistas anteriores. Sin embargo, esta vez su opinión fue algo diferente. Mica empezó contando una anécdota que implicaba a Cubero. “Viste que a los hombres se le escapan esas preguntas o tiran un chiste como para zafar. Se habló, por supuesto que se habló”, dijo sobre la posibilidad. “De mi grupo de amigas, tres están embarazadas”.

Entonces el panel ya se veía venir la respuesta. “Y le dije a Fabián ‘¿viste que mis amigas están todas embarazadas? Es como la época’… A ver si lo tomaba como una señal. Y me dijo ‘no me rompas las pelotas’”. Así de directo. Recordemos que el ex futbolista ya tiene tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su relación anterior con Nicole Neumann. “Yo hubiera jurado que era al revés”, dijo Marina Calabró, al recordar la buena relación que Fabián Cubero mantiene con sus hijas.

Gracias a las tres niñas, Mica Viciconte ha ganado experiencia en esta tarea de ser madre. “Yo saqué una paciencia que no sabía que tenía. Es impresionante”, aseguró la ex Combate. Y después agregó: “Pero la verdad es que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí quiero ser madre, por supuesto, pero ahora se viene el Bailando y tengo ganas de hacer esas cosas. Después a futuro, veremos”. Mica será parte del Bailando por un Sueño una vez más. Se presentará junto a Facundo Giordano.

Aparte del tema de tener hijos, a Mica Viciconte le hicieron otra de estas clásicas preguntas. ¿Le gustaría casarse? Ella, sin dudar, respondió: "No, no. Casamiento dudo que haya. No creo que estemos para casarnos ahora con Fabián, la verdad. No es algo que me llamé tanto igual. Prefiero tener un hijo antes que casarme, los papeles, la iglesia… No es algo que necesite. Por ahora nada", aseguró la participante del Bailando.