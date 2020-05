“Está convocada y podría volver…” ¡Nueva celebridad al Bailando!

El Bailando por un Sueño 2020 está cerca de la pantalla. El certamen de baile más famoso del país se volverá a emitir a fines de este mes. Y se siguen sumando figuras (así como hubieron algunas bajas). Esta mañana, Ángel De Brito anunció que una importante celebridad de El Trece está convocada al concurso este año, después de haberse negado a participar el año pasado. Se trata de Juanita Viale. La nieta de Mirtha Legrand pasó por el Bailando hacen cuatro años y no se llevó la mejor experiencia.

Según había dicho en ese momento, había sido una experiencia “súper enriquecedora”, pero no todo era color de rosas. “Creo que quiero seguir indagando en todo lo que es actuación que es lo que verdaderamente me gusta. El baile me encantó, pero todo lo que embarca al Bailando por un Sueño no me gustaba”, había dicho la actriz en el programa de su abuela. Juanita Viale comentó que los productores y sus compañeros la trataron muy bien. Pero había un problema detrás de esta simpatía.

“Yo creo mucho en las energías y todo, y hay una energía muy pesada, hay gente que te sonríe, y por atrás no lo hace, y todas esas cosas como es un círculo muy chico siempre te enterás”, había dicho la actriz. Sin embargo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana anunció que se este año, Juanita Viale podría repensar su opinión sobre el Bailando y sumarse al certamen una vez más. “Está convocada y podría volver al Bailando. En un año que no hay tanta ficción, que ella más o menos se dedica a eso, podría estar”, dijo el conductor.

Por el momento, Juanita Viale está conduciendo el programa de Mirtha Legrand. Su abuela tuvo que retirarse de la televisión temporalmente, debido a la pandemia. La mujer está en el grupo de riesgo. Pero su nieta se las arregló bastante bien para ocupar su lugar. Y según parece, no tendría problema para conducir los almuerzos mientras baila en el certamen. Pero hasta ahora, solo está convocada, hay que esperar a su confirmación. Ella estaría ocupando el lugar de Cinthia Fernández.

La panelista de LAM se quedó afuera del Bailando por un Sueño, al igual que su ex pareja, Martín Baclini. Esto está relacionado con la renuncia de Agustina Agazzani, la pareja actual de Baclini, que también sería su pareja de baile. La modelo no participará del concurso porque no le gusta la exposición mediática y con esta decisión, dejó a su novio afuera. La producción del show los quiere a los tres o nada. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.