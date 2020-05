“Estamos todos a flor de piel…” El Pollo Álvarez salió a hablar sobre la ausencia de Nicole Neumann

Hace alrededor de un mes, Nicole Neumann llamó la atención sobre su relación con sus compañeros de trabajo. La modelo es panelista en Nosotros a la Mañana. Pero con el avance del coronavirus en el país, decidió quedarse en casa. Nicole tiene tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Pero, al parecer, al panel le molestó esta elección. Se dijo que estaban enojados con la modelo. Esto podría haber empeorado cuando la modelo dejó a sus hijas con su padre, Fabián Cubero, y aún así no volvió al piso.

“Estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Yo si están todos enojados conmigo no lo sé. Mi motivo de no estar ahí lamentablemente es muy claro”, había dicho la panelista a sus compañeros por videollamada. A lo que rápidamente saltó el Pollo Álvarez, que dijo: “Nadie está enojado con nadie. Cada uno se acomoda como puede a esta cuarentena“. Recientemente, el conductor de Nosotros a la Mañana dio una entrevista para Por si las moscas y aclaró el tema de la supuesta pelea con Nicole Neumann.

“Nosotros por suerte somos un equipo hermoso. Existen roces como en todos los equipos. Pero nos llevamos bien. Yo no puedo estar en un equipo donde haya un conflicto que persista más de dos días”, empezó diciendo el conductor. Y sobre el cruce que se vivió recientemente aportó: “Por supuesto puede haber roces. La realidad es que estamos todos a flor de piel. Todo el equipo tiene familia. Digo esto porque hace poco se conoció el tema de Nicole Neumann.

“Lo cierto es que más allá de que pueda haber o no un roce, no hay nada que perjudique nuestra relación, la relación del equipo. Todos lo sabemos y los que laburan en la industria más. Todo tiene una explicación. Si alguien viene dos días será porque de verdad puede venir dos días y queremos que venga dos días. Hay cuestiones personales puertas adentro de la casa de cada uno que yo no quiero ventilar. Que cada persona diga lo que tenga que decir y se anime si tiene ganas”, dijo Álvarez. “Entonces desmentimos que Nicole Neumann tenga coronita”, le tiró el entrevistador.

A lo que el Pollo Álvarez respondió entre risas: "Cada uno tiene sus momentos permitidos, ¿no? Pero no, no, es una cuestión personal de ella que se solucionará o nos veremos más adelante", dijo. Y después aclaró: "En el piso digo, no a través de Skype". Por último cerró diciendo: "Todos lo saben, yo soy muy exigente con la asistencia. Con la pandemia no es que me relajé pero, pará, tampoco estoy loco. Estamos viviendo algo que no lo vieron ni nuestros abuelos".