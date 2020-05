Matías Defederico, ¿indirecta para Cinthia Ferández?

Se conoce que la relación entre Matías Defederico y su expareja Cinthia Fernández no es buena. Entre muchas disputas mediáticas, la bailarina contó en el programa de Los Ángeles de la mañana algunas infidelidades que el deportista argentino tuvo con ella. A eso se le suma que ella había reclamado “Los 60 mil pesos que me pasa mi ex no me alcanzan para la manutención de mis 3 hijas”.

Hoy, en el programa dirigido por De Brito, se confirmó que Cinthia no estará finalmente en el Bailando por un sueño. Ángel explicó los motivos. “La decisión de que no estén en el Bailando fue de la producción del programa. La idea principal era que estén todos: Cinthia con su bailarín, Martín con su novia. Agustina se bajó y cambió todo. Su no hizo un efecto dominó que le llegó a Cinthia y por consecuencia no podrá participar”.

El futbolista no nombró directamente a la panelista de “LAM”, pero hizo un descargo en su cuenta de Instagram. Allí subió una frase en la historia de la red social que dice: “Pedí disculpas sin tener la culpa, baje la cabeza teniendo la razón. Hice por otros lo que nunca harían por mí, oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces no me digas que soy egoísta”. Además agregó: “Perdí la cuenta de la cantidad de veces que puse la felicidad de otros por encima de la mía”.

Peleas mediáticas

Si bien el deportista no nombró a su exnovia, todos sus seguidores creen que fue una indirecta para ella, ya que desde hace algunas semanas ambos vienen estando involucrados en peleas mediáticas. Cinthia Fernández, por su parte, se muestra alejada de las discusiones en los últimos días y evidencia cómo está pasando el aislamiento por la cuarentena del Covid-19.

En su red social demuestra como entrena, con música de fondo. También sube publicaciones donde se puede apreciar lo que hacen sus hijas. Hay fotografías y videos de Charo Bella y Fran jugando juntas, con amigas mediante videollamada jugando al Bingo, mirando el paisaje tras una tormenta en el patio de su casa, etc. La columnista tiene más de 4 millones de seguidores en su red social y allí se comunica con sus fans.