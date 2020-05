Mirtha Legrand no quiere volver a la televisión

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión está lejos de concretarse. A las restricciones por la pandemia de coronavirus, se suma ahora el dolor del sorpresivo deceso de su hermana gemela Goldy, ocurrido el viernes pasado. Desde que la estrella de la televisión se recluyó en su casa para cumplir con la cuarentena obligatoria, su lugar en la mesa lo ocupa su nieta Juana Viale. La joven es la responsable de conducir las entregas de “La noche de Mirtha”, los sábados, y “Almorzando con Mirtha Legrand”, en el mediodía de los domingos, por la pantalla de ElTrece.

La decisión de no retornar al aire depende exclusivamente de la Chiqui. Así lo confirmó su hija Marcela Tinayre en la edición de hoy de Los Ángeles de la Mañana, en diálogo con Ángel de Brito. “Ayer se lo pregunté, le dije mamá ¿te gustaría volver al programa? Me acuerdo cuando fue el duelo de papá, después el de Daniel que fueron tres meses, y me dijo ‘no, por ahora no, necesito (tiempo)’”, aseveró la entrevistada, quien tiene su propio ciclo por cable. Es la cabeza del magazine “Las rubias” por la señal KZO.

El esposo de Mirtha fue el director de cine francés Daniel Andrés Manoli Tinayre, quien desplegó toda su carrera en la Argentina y falleció en 1994 a los 84 años. En su carrera ganó el Cóndor de Plata a mejor realizador en 1950, por el filme “Danza del fuego”. El hijo mayor de la conductora, que se llamaba igual que su padre en primer y segundo nombre, murió de cáncer en 1999 cuando tenía 50 años. Era médico veterinario, y su madre lo cuidó hasta último momento, en una habitación especialmente preparada en su departamento.

“Tenemos que recomponernos todos”

“Pasa que en cualquier cabeza hay que revisar lo que te pasó sin verlo. Ella tiene que recomponerse, como tenemos que recomponernos todos porque ha sido muy fuerte. El coronavirus te quema un poco la cabeza, pero perdimos un ser tan tan querido (por su tía) y la simbiosis que había entre las gemelas muchos no la entendemos. Hablaban cinco o seis veces por hora, se contaban los programas que estaban viendo”, agregó. El dolor se agudizó porque su madre no pudo despedir los restos de su hermana por las restricciones sanitarias debido a la pandemia.

La famosa costumbre de Legrand de interrumpir constantemente a sus invitados en el programa de televisión se trasladaba a la vida privada, según contó su hija al aire ante una pregunta de De Brito. “A veces, en el té, la tía Goldy le decía ‘ay, Mirtha, no me dejás hablar’. Era la relación de esas dos hermanas”, relató. El año pasado, había fallecido el tercer integrante del clan, José Martínez Suárez, quien fue un reconocido director de cine argentino y presidente por varias ediciones del Festival Internacional de Mar del Plata.