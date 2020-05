Nico Occhiato habló de su pasado en Los Ángeles de la mañana

Nico Ochiatto estuvo hoy en el programa Los Ángeles de la mañana. Allí le brindó una en donde habló de cómo están sus abuelos y de cómo se prepara para ir al Bailando por un sueño. Cuando Karina Iavícola le pregunto por la situación de su abuelo y su abuela, respondió: “Ellos son siempre de ánimos muy arriba, así como los vieron en el programa Showmatch. Obviamente que esta situación de aislamiento los liquida.

“No solo el hecho de ser una persona de riesgo (de contagio por la Covid-19) sino porque les quita lo más lindo para ellos es que los vayan a visitar los nietos, los hijos, que vayan a comer a la casa, viven para eso prácticamente. Entonces les están sacando lo mejor que le pueden sacar”, dijo el bailarín. Y agregó: “Por su salud es que lo tienen que hacer y lo hacen. Yo desde mi lado trato de estar mucho tiempo en contacto con ellos, ahora le abrí una cuenta en Instagram a mi abuela y le pido que me mande videos y fotos.”

“Todo esto lo hago para mantenerlos ocupados, para que no se aburran y divertirlos. Ayer le mandé una bicicleta fija a mi abuelo que él quería una hace tiempo para hacer ejercicio”. Ángel De Brito le preguntó si sus abuelos intentan salir o si ya entendieron la situación del aislamiento y Occhiato contestó: “Ahora ya lo entendieron. Al principio costó, fue mas difícil, pero ahora ya se quedan. Imaginate la impotencia de nosotros como familia de no poder ayudarlos. Uno no los puede tener encerrados, pero es lo que hay que hacer”.

Una abuela con miles de seguidores

Cuando una de las panelistas le preguntó por la red social de su abuela, Nico explicó: “La cuenta de mi abuela es @conceocchiato. Yo lo que hago es leerles los comentarios, por video tiene miles de comentarios. En su cuenta ella tiene 85 mil seguidores, ella no puede entender que tanta cantidad de gente la siga”. Andrea Taboada, una de las columnistas del programa contó lo que se puede ver en el perfil: “Allí dice Conce Papasidero, soy la abuela de @nicoocchiato y soy Feli Feli”.

Cuando De Brito le dijo que Maite Peñoñori, la movilera del programa, estaba en el barrio del actor, este se sorprendió. “¿Es el barrio donde viví? Ahí es donde yo laburaba, es el corralón de mi viejo ahí”, dijo Nico. Maite contó: “Me dijeron que no laburaba tanto. Que estuvo un año y no le gustaba ensuciarse nada, venir acá. Me parece que me estoy ensuciando más yo que lo que trabajó el acá”, dijo la periodista mientras entraba al corralón.

Mientas se podía apreciar el lugar, se vio una acumulación de bolsas grises y Nico explicó: “Ahí, atrás tuyo, yo armaba las bolsas de arena. Esas son bolsas de piedras que se armaban a mano”. Para finalizar, Occhiato dijo: “Bueno, después de eso, como no me gustaba termine siendo bailarín”. Para finalizar contó como era su relación con su padre: “A mi papá le hacíamos cámaras ocultas. Con mi hermano jugábamos a eso por que mi viejo es muy calentón y cae en todas.”