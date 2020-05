Paulo Dybala venció al coronavirus

El mundo del deporte y del espectáculo estuvo shockeado cuando se enteraron que Oriana Sabatini y su novio, el futbolista argentino Paulo Dybala, tenían la enfermedad de Covid-19. La semana pasada la modelo anunció que ya no sufría de ese virus y se había recuperado, tras dar 3 veces positivo en un test, pero no había noticias del deportista. Ahora ya hay mucha mas tranquilidad ya que se sabe que el jugador de la Juventus pudo derrotar al coronavirus.

En sus redes sociales, y más particularmente en su cuenta en Instagram (donde tiene más de 38 mil seguidores) compartió una foto donde se lo vé con los brazos abiertos dando al cielo en forma de festejo. “Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19”. También lo comunicó en su cuenta en Twitter: “Se ha hablado mucho durante las últimas semanas… pero finalmente puedo confirmar que estoy curado. Gracias una vez más a todos por su apoyo y mucho ánimo a todos los que todavía están sufriéndolo. Un abrazo a todos!”.

En Twitter, el delantero argentino recibió varios comentarios de apoyo y alegría por parte de sus fans. Un usuario le comentó: “Bueno cuídate full joya.. estas poniendo en riesgo tus pulmones.. si tu novia no se ha recuperado debe aislarse para que no te vuelva a contagiar y tu debes tener fuerza de voluntad para no buscarla mientras esté así”. “Deberías de hablar un poco de esto Si no te es difícil. Como fue el contagio. Días de enfermedad. Visión al futuro”, le sugirió otro seguidor.

Dybala pasa junto a su novia el aislamiento

Hace un tiempo, su pareja actual la modelo Oriana Sabatini en su Instagram había publicado una foto con el delantero con un encabezado que decía: “Hoy cumplí 24 años de una manera rarisima. Seria irónico decir que es uno de los cumpleaños donde sentí el amor más de cerca, a pesar de que estemos todos lejos? Quizás es porque hoy estamos valorando todo desde otro lugar. Gracias mi amor por todo lo que hiciste hoy @paulodybala y gracias a todos por sus lindos mensajitos”.

Paulo Dybala tiene tan solo 26 años de edad, como muchos, se encuentra en Italia haciendo el aislamiento social por cuarentena. Jugó en equipos tales como Instituto de Córdoba (club donde se inició futbolísticamente) y Società Sportiva Dilettantistica Palermo de Italia. Actualmente juega en la Juventus, club italiano que viene de salir campeón 8 veces en forma consecutiva de la Liga Italiana de Fútbol, más conocida como Serie A. Dicha liga está en suspensión ya que su país es uno de los más golpeados por la enfermedad Covid-19.