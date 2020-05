“Peco con eso…” ¿Cómo sería la pareja ideal de Nicole Neumann?

Los compañeros de Nicole Neumann están empeñados en conseguirle una pareja. La modelo se presentó en Nosotros a la Mañana a través de videollamada, como suele hacer, y los panelistas del programa se unieron para anotar sus requisitos a la hora de buscar un hombre. Pero, según el Pollo Álvarez, Nicole sería demasiado exigente.”De lo que anoté, mirá que conozco gente, no conozco a nadie con esos sí y con esos no por ahora, vamos a tener que afinar el lápiz un poquito, ¡porque no hay!”, dijo el conductor. ¿Qué pidió Nicole?

La pregunta surgió de Tomás Dente, que arrancó diciéndole: “¿Qué tiene que tener un hombre para que vos quedes subyugada?”. Entonces Nicole empezó a enumerar una serie de características: “Tiene que ser inteligente, pero divertido y a la vez protector, y saber respetar mis espacios. Inteligente, pero con mucho humor, que me haga reír, si me aburro no. Que sepa respetar mis espacios de ermitaña, porque yo de golpe necesito mis momentos de silencio y soledad”, dijo la modelo.

Y continuó: “Mis espacios de soledad son cortitos, pero necesito que me los den. Por ahí me gusta comer en la cama, quedarme en la cama mirando una peli y quedarme 24 horas así”, comentó. Mientras tanto, el Pollo Álvarez tomaba nota de todo lo que iba diciendo Nicole. Dente le preguntó qué era lo que no debía tener un hombre para ella: “¿Qué aborrecés en un hombre?”, le dijo. Después de pensarlo un poco, la modelo resolvió: “El aburrido, que no sea protector”.

¿Y sobre el físico? Cuando le preguntaron si le importaba, Nicole Neumann respondió con algo de culpa: “Vos sabés que sí, peco con eso porque sí. Lo quiero negar, pero me di cuenta que es algo que me llama”, reveló. Entonces Dente saltó con una nueva pregunta, como si tuviera a alguien en mente: “Los que conocemos a Nikki sabemos que es una mina muy espiritual, no siempre se fija en el cuerpo. Un pibe sexy, divertido, pero que tiene esa pancita prominente, ¿la pancita de vino y de cerveza, te jode?”.

La modelo le contestó: "Tuve, tuve. Prefiero que no, pero obviamente digo, es el primer impacto, después me quedo con lo que hay atrás, si atrás no hay nada pasó el físico". ¿Estaban preparando un candidato para Nicole? El Pollo Álvarez saltó a decirle, con humor, que estaba poniendo demasiadas condiciones para su "hombre ideal". Nicole ya había asegurado que prefiere estar sola antes "que con lo primero que se le cruce por el camino".