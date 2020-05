“Que no se enoje conmigo…” ¿Qué pasó entre Carmen Barbieri y Fede Bal?

Días atrás, Carmen Barbieri reveló algo que resultó ser muy angustiante para su hijo, Fede Bal. Como sabemos, el actor sufre de cáncer en el intestino. Fue diagnosticado hace más de un mes, y a raíz de esto, recibió muchos saludos y mensajes de apoyo de parte de varias celebridades. El mundo del espectáculo lamentó mucho la noticia. Pero, el mediático se sorprendió al ver que un querido amigo se había olvidado de él, aparentemente. Estamos hablando de Marcelo Tinelli.

Bal estuvo en más de una ocasión en su programa. Pero Tinelli no lo llamó tras saber de su enfermedad, como si lo hicieron otros colegas. Carmen Barbieri salió a comentar sobre este tema en el programa radial que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre. Comentó: “Él me dijo ‘estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’”, le había dicho Fede a su mamá. Quizás Barbieri no se dio cuenta de lo que podía generar con sus declaraciones. Resulta que Bal no se tomó bien que hablara de este tema en público.

Más tarde, la humorista salió a aclarar lo que había dicho. Lo hizo en el programa que conduce Marina Calabró en el Canal Nueve, Confrontados. La conductora fue quien salió con el tema. Le preguntó: “¿Y llamó Tinelli?”. A lo que Carmen respondió: “¡Sí! Se enojó conmigo Fede”. Es que la relación entre el actor y el conductor está más que bien. Parece que a Marcelo simplemente se le pasó el detalle de telefonear a Bal. Es más, días atrás, el coductor de Showmatch invitó al actor al Bailando por un Sueño 2020.

Fede Bal citó un tweet en el que Marcelo Tinelli anunciaba que su ex, Laurita Fernández, iría al Bailando por un Sueño con Mati Napp. Y escribió: “¡Un ritmo libre, re estoy! Por los buenos tiempos campeones”, dando a entender que quería volver al certamen de baile. Aunque más tarde lo negó, ya que debido a su enfermedad no sería posible. Marcelo le respondió: “Siempre quiero que estés querido Fede”. Y agregó: “¡Vos diponés!”, esperándolo con los brazos abiertos en el programa.

Carmen Barbieri terminó de aclarar el asunto: "Al toque lo llamó Tinelli y le dijo, 'no te llamé pero te mandé mensajes'. Él le dijo, 'es mi mamá la que dice que no me llamaste. Pero claro que nos mandamos mensajes". La humorista comentó que no había dicho esto reprochándole al conductor sino que estaba comentando sobre quién lo había llamado y quién no. "Yo dije 'no, no lo llamó' pero no fue un reproche, al contrario". ¡Había mandado mensajes! Pero Fede se enojó, que no se enoje conmigo".