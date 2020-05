“Si me quiso hacer daño…” Mica Viciconte habló sobre su relación con Nicole Neumann

View this post on Instagram

Hoy es un día distinto para mí. Los que me siguen y conocen saben que me gusta festejar mi cumple sobretodo si es rodeada de las personas que quiero. La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con esas personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma. Es un día distinto, pero soy feliz por tener a mi familia, mis amigos, mi novio y a lxs micaelistxs. Soy feliz por tenerlos al lado mío y espero que sea así mucho tiempo más. Feliz cumple para mí. 31 no son nada… Ya podremos festejarlo como se debe 😉 Torta 🎂 @delicias.delalma