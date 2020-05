“¿Vos creés que tengo problema en cruzármela?” Mica Viciconte se encontrará con Laurita en el Bailando

Mica Viciconte y Laurita Fernández tienen un enfrentamiento que viene desde años atrás. Empezó con la participación de Mica en Combate, donde Laurita era conductora, y siguió más tarde en el Bailando por un Sueño. Esta vez, la novia de Fabián Cubero dio una entrevista para Confrontados, en la que opinó sobre el misterioso like que la bailarina había dejado en una foto sobre Flor Vigna. Se trataba de un video sobre los mejores TikTok de Flor. El comentario que likeó Lau decía: “Qué de cirugía, ¿no?”

Aunque lo borró casi al momento de haberlo hecho, no pasó desapercibida en las redes sociales y los medios televisivos se enteraron de lo ocurrido. Le preguntaron a Mica Viciconte qué opinaba sobre este misterioso like. “Yo creo que en una época, quizás cuando era más chica o cuando recién arranqué en el medio, ponía me gustas por bronca. Pero después con el tiempo la verdad que no. Si buscan no van a encontrar likes en contra de alguien”, empezó diciendo la participante del Bailando.

“Directamente twitteo lo que me pasa con la persona que me pasa y punto. No estoy poniendo indirectas. Pero a veces uno al estar stalkeando a la persona, chusmeando o viendo, ¿viste? Se te escapó el like”, comentó aparentemente en son de paz. “Recién hablabas del Bailando, quizás hay una posibilidad de que te la cruces”, le dijo Marina Calabró. Y ella le respondió: “Yo trabajé cuatro años en ese canal. ¿Vos creés que tengo problema en cruzármela? No, no”, explicó Mica. “Pero cariño no le guardás”, dijo la conductora, mientras Mica negaba con la cabeza. “No cariño no tengo. Nunca lo tuve, no te voy a mentir. El cariño no está”.

“Yo no tengo nada contra Laurita está todo más que bien. No comparto quizás cómo se maneja o ciertas cosas que dice. Yo trabajé mucho tiempo con ella y ella era la conductora en su momento, yo era una participante, o sea… Toda la interna que se te ocurra yo la viví. En ese canal. Tengo recuerdos lindos, recuerdos malos. La verdad que no es algo que me quite el sueño si está o no en el Bailando. No pasa nada. Pero no te voy a decir que la voy a ir a saludar. Por suerte ahora con esto no hay que saludar a nadie. Esto lo evitamos. Barbijo, separación y ya está”, cerró Mica Viciconte.

Y esta no fue la única ocasión en la que Mica aprovechó para tirarle un palito a Laurita Fernández. Ya lo había hecho días atrás en Los Ángeles de la Mañana. La bailarina se burló de la separación de su contrincante y Nicolás Cabré. Cuando le preguntaron sobre su relación con Fabián Cubero respondió: "No somos una de esas parejas que se separan, así que algo hay que hacer para llevarla bien", a lo que Ángel De Brito respondió: "Me encanta que enseguida entró el palito". Claramente, el enfrentamiento entre las participantes del Bailando por un Sueño sigue vivo.