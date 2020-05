Yanina Latorre lloró en “LAM”

Yanina Latorre es una persona que siempre está involucrada en peleas con muchos famosos e incluso con compañeras de trabajo. En las últimas semanas está en una fuerte disputa con su compañera del programa Los Ángeles de la mañana, Karina Iavícola. En el día de hoy, ambas panelistas tuvieron una fuerte discusión luego de que el conductor Ángel De Brito leyera unas declaraciones que Karina hizo sobre la esposa del futbolista Diego Latorre.

De Brito comenzó diciendo: “En una nota brindada a través de una transmisión en vivo por Instagram, Karina habló de Yanina“. Y continuó sobre la declaración de Iavícola: “Ella (Latorre) no me lo dice en la cara, salvo alguna que otra vez. En los cortes me voy a un lugar abierto que está en la salida del estudio, tomo distancia y me aireo un poco. Hablo con Ángel del programa”. El periodista agregó: “Iavícoli también dijo que el de Instagram es un espacio que Yanina buscó por su forma de ser que tiene”.

Yanina interrumpió al conductor de “LAM” y dijo: “No lo busqué, apareció”. Mientras estaban en una discusión con todas las panelistas involucradas, Andrea Taboada le dijo: “Pero por favor Yanina no seas falsa. Terminala, dale sacate la careta. No habló más porque es el momento de ellas dos”. “La agresión que tiene en el cuerpo es increíble”, expresó Latorre. Después de esa abrupta interrupción, Karina aclaró el porqué de sus dichos. “Belu, la que me entrevistaba, me preguntó si yo tenia algo en contra de Latorre. Yo le dije que eramos muy distintas”.

“Palo para Yanina Latorre”

“Después me preguntaron que opino y digo que prefiero no decir nada porque somos compañeras, no porque tenga algo en contra de ella”, se excusó Iavícoli. La esposa del exfubolista no conforme con esa respuesta volvió a interrumpir a su compañera. “Cuando hay que justificar tanto una respuesta de una nota que sacaron de contexto no te creo, ahí esta escrito de título Palo para Yanina Latorre. No se si te odio, porque para odiarte te tendría que haber querido antes”, agregó la influencer.

Para finalizar, Karina dijo: “Vos te enojás conmigo, pones cara de cucu sin motivos. Por que yo no dije nada malo de vos. Solamente dije que eramos muy distintas. Dame el derecho de poder opinar con libertad. Yo me reservo la opinión de Taboada, de Ángel, porque son mis compañeros. Él me conoce desde hace años y sabe que clase de persona soy. Capaz que vos me conoces menos y por eso desconfías”. Latorre volvió a interrumpir por última vez y dijo entre lágrimas: “Yo contesto si hablan de mí. Yo trabajo y me va bárbaro, algo bien debo estar haciendo”