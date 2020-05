Yasmín Corti apuntó contra Cabré

En Intrusos, el programa de Jorge Rial, el periodista Adrián Pallares afirmó hoy que Jazmín Corti es una de las figuras del espectáculo que celebra la separación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández. Para sostener sus dichos, presentó un segmento que tituló “La venganza de la bailarina“. En él hizo referencia a la integrante del elenco del musical teatral Sugar.

Pallares puso al aire el extracto de un video donde quedó registrado cómo el viento sacude marquesina de “Departamento de soltero” hasta voltearla. Esa obra se representó en Mar del Plata en el verano, con Nicolás como protagonista, y el incidente ocurrió el mismo día en que se conoció que Cabré y Fernández dejaban de ser pareja. “Ella (por Corti), desde su balcón, filmó cómo se caía el cartel y lo disfrutó”, afirmó.

La grabación fue hecha pública cuando la bailarina la envió a programas de chimentos y la subió a las redes sociales. “Sintió la venganza. El lugar quedó deshecho, en una paradoja del destino”, agregó el periodista. Luego leyó un mensaje que le envió Corti: “la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mardel y ví todo porque vivo enfrente del teatro donde estaban”.

Disculpas polémicas

“Me alegro que él haya pedido disculpas a su ex Josefina (Silveyra). A mí no me las pidió. Creo que estuvo con todas a la vez”, leyó en vivo Pallares lo enviado por Yazmín. El panelista recordó que el perdón enviado fue el punto de quiebre entre el actor y Laurita. “Otra víctima de Cabré 19”, completó, en una referencia irónica que juega con la pandemia de covid-19.

Las relaciones amorosas de Cabré son evidentemente frágiles. Con la marplatense Corti estaban en pareja cuando ya empezó a salir con Fernández, según se aseguró en el informe de Intrusos. Para más datos, la ruptura no fue presencial sino que se produjo a través de un simple mensaje de texto en el celular.