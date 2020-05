“Yo me quedo con los lindos momentos…” Fede Bal reaccionó al comentario de Nazarena Vélez

De a poco, Fede Bal vuelve a incorporarse a los medios. El fin de semana pasado, el actor debutó en la radio en su nuevo programa Late El Viernes por Radio Late. Recientemente, dio una entrevista en televisión, para Los Ángeles de la Mañana. Su “padrino”, Ángel De Brito, le preguntó cómo estaba lidiando con su enfermedad. Hace alrededor de un mes, Bal fue diagnosticado con cáncer de colon. Muchos colegas del mundo del espectáculo le desearon lo mejor. Pero otros no tanto.

De Brito arrancó recordándole un fuerte comentario de su ex novia Tamara Gala, que había asegurado que Bal usaba su enfermedad “para hacer publicidad”. Y más tarde, le recordó un comentario que generó mucha polémica alrededor de Nazarena Vélez, la madre de su ex novia, Barbie Vélez. “En su momento también se habló de un tweet de Nazarena, del karma, que coincidió, ella dijo que no tiene nada que ver, pero que coincidió con todo lo tuyo. ¿Qué te pasó a vos cuando viste eso?”, le preguntó el conductor.

A esto, Fede Bal respondió: “Es más de lo mismo. Esta gente que vos me nombrás, que yo no nombro ni contesto ninguna de sus ofensas hace años, son los mismos que lo repiten. Entonces esto se desactiva en el momento en el que dejó de importarme ese tema. Nunca me vas a ver hablando mal de mi ex novia (Barbie Vélez), ni de su mamá, ni de Tamara. Yo me quedo con los lindos momentos, y cada una de esas mujeres me hizo mucho bien. Me supo abrazar, me supo contener, me supo amar, siento yo, ojalá”.

“Después las cosas pasaron por otro lado. Quizás muchos de esos fines de las relaciones fueron míos. Hay cosas que tengo que trabajar como hombre y como… fidelidad, tal vez. Pero son los mismos personajes los que hablan, no hay mucho más”, cerró. El escándalo se había generado por un comentario de Nazarena Vélez, hablando del karma, cuando recién se daba a conocer la noticia de la enfermedad de Fede Bal. Generó muchas críticas. Y ella salió a defenderse.

"Para el que no lo sabe, ayer Fede Bal contó que tiene cáncer. Una mierd*, la verdad una mierd*. 30 años, una mierd*… Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él. Que no es una persona que está entre mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué. Pero no le deseo el mal. Que un pibe de 30 años tenga cáncer, es una mierd*", dijo la productora.