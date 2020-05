A Nicole Neumann “se le escapó la lengua” en un beso ficticio con un famoso actor

Nicole Neumann está pasando la cuarentena en casa pero continúa trabajando como panelista en Nosotros a la Mañana. Todos los días charla con sus compañeros a través de Skype. Esta vez, Tomás Dente le hizo una pregunta algo incómoda sobre su pasado en la actuación: “¿Te tocó pasar algún momento embarazoso? Tal vez al momento de dar un beso o al momento de representar una escena romántica… ¿Te pasó que alguien haya traspasado los límites? Algo que te haya hecho sentir incómoda haciendo ficción”, dijo el panelista.

Y Nicole contestó: “No. Pero me pasaron dos cosas. Una, tuvo que dar un cachetazo y no lo supe dar de mentira y se me fue la mano”, comentó la modelo entre risas. “Pobre, fue a Agustina Lecouna que es un amor. Tenemos buena onda y lo hablamos. Se me fue, éramos chicas”, comentó. Después de contar esto hizo una confesión ante el panel. La modelo se encontró con su amor platónico en el set de una novela. Y para su suerte, le tocó darle un beso de novela. Pero la modelo se excedió un poco.

“En el beso ficticio se me escapó la lengua. Vos tenés que dar el beso con labio, no tenés que meter la lengua. Salvo que se trate de cine y estés haciendo una escena explícita. Pero sino, no”, comentó la modelo. Y siguió: “No estoy acostumbrada a dar besos ficticio y orgánicamente uno besa con lengua y todo si es apasionado. Estaba re copada con él y justo acá me toca trabajar en una tira con él, y tener que chaparmelo”, dijo. ¿De quién hablaba Nicole Neumann?

La modelo tuvo que besar a Joaquín Furriel. Cuando le preguntaron si lo invitó a salir después del beso apasionado, ella respondió: “Estaba comprometida”. En este momento, Nicole se encuentra soltera. Y sus compañeros de panel están empeñados en conseguirle pareja. Así que ella puso sus requisitos a la hora de elegir un compañero. “Tiene que ser inteligente, pero divertido y a la vez protector, y saber respetar mis espacios. Inteligente, pero con mucho humor, que me haga reír, si me aburro no. Que sepa respetar mis espacios de ermitaña, porque yo de golpe necesito mis momentos de silencio y soledad”.

Nicole Neumann siguió describiendo a su hombre ideal, mientras el Pollo Álvarez tomaba nota de las condiciones que había puesto. Después de escuchar los requisitos de la modelo, el conductor le dijo: "De lo que anoté, mirá que conozco gente, no conozco a nadie con esos sí y con esos no por ahora, vamos a tener que afinar el lápiz un poquito, ¡porque no hay!", ante las risas de sus compañeros. Al parecer, el panel ya tenía un candidato en mente.