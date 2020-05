Cinthia Fernández ¿tiene nuevo novio?

Cinthia Fernández se comunicó con Ángel De Brito a través de una videollamada para hablar en el programa Los ángeles de la mañana. En esa comunicación, Yanina Latorre sorprendió a la bailarina al aseverar que la expareja de Martín Baclini tiene un nuevo novio. Todo comenzó cuando el conductor preguntó ante la sorpresa de Cinthia: “¿Quién es ese chico, ese candidato que anda dando vueltas por ahí?”.

Además explicó: “La última vez que vos viniste acá yo escuche (en el corte) una conversación que vos tuviste con Yanina. Cuando terminaron la charla, Yanina vino y me dijo que tenes un chongo por ahí”. “¿Yo?, no, no tengo un chongo. Obviamente hablo con un montón de gente, pero estoy soltera”, aseguró Fernández mientras se la notaba que estaba nerviosa.

Latorre arremetió y dijo: “Es mentira, tiene uno que le gusta. Lo van a ver post cuarentena, apuesto eso. Es empresario, el tipo le empezó a hablar. No es del medio, no es productor, no es famoso. Ella lo conocía de un contexto, o algun contrato, un chivo, un canje o publicidad (no sé exacto) que alguna vez hizo”, empezó a explicar.

“Ahora descubrió a otra persona”

“Ese tipo era uno de los que estuvo en esa reunión de parte de esta marca. A partir de ahí, a él le quedo el teléfono de Cinthia, la vio acá (en LAM) sentada, en su cuenta de Instagram, se ve que le gustó, le escribió y ahí empezó el vínculo”, continuó. “Cinthia dijo, oh apa!!, nunca se había fijado en él, nunca, y ahora es como que descubrió a otra persona y se están acompañando”, sentenció Yanina.

Para finalizar, Cinthia contó cómo le gustan los hombres: “Yo soy muy enérgica, necesito alguien pila. Mi límite con hombres con los cuáles salí fue 11 años de diferencia. No tengo preferencia si son rubios, morochos o pelados. Por lo general si fui target bonsai (haciendo referencia a los chicos de baja estatura), ya que yo soy bajita, no me gustan mucho los altos”.