ElTrece le está pagando la mitad del sueldo a Jorge Lanata

El reconocido periodista político Jorge Lanata evidenció su fastidio por el trato que está recibiendo en ElTrece. Lo hizo en la emisión de “Lanata sin filtro“, el programa que conduce todas las mañanas por Radio Mitre. “Ni me hablés de la negociación con el canal. Me valora poco. No la puedo contar pero, para que te des una idea, nos están pagando este año la mitad que el año pasado”, afirmó. A fin de mes estaba previsto que Lanata comience “Periodismo para todos”.

De este modo le respondió el fundador de los diarios Página 12 y de Crítica de la Argentina a un ejemplo que estaba dando su columnista económico, Martín Tetaz. Fue cuando hablaban sobre discusiones salariales en los medios de comunicación. Tetaz le dijo que le había “dado carne a las fieras” con su comentario. “No voy a hablar de esto, soy un boludo”, agregó al ser repreguntado por Mariana Calabró. Ese fue su intento de cerrar el tema en su programa.

Pero la noticia siguió dando vueltas y fue retomada por Jorge Rial en “Intrusos”, que sacó al aire su comentario. “Hay mucha interna entre Telenoche y la gerencia artística (de ElTrece). Se quejan de que hay noches que ‘Pasapalabra‘ le deja tres puntos (de rating al informativo) contra los nueve puntos que le deja la novela ‘Quien eres tú‘ a Telefe“, detalló. Y agregó que hay tensión también en el canal de cable TN, porque está detrás de C5N y de América en audiencia.

Comparación con Tinelli

“Lo de Lanata es todo merecido. La misma política del ElTrece con él la están aplicando con Tinelli, el panorama es el mismo. Le dicen que va a tener la misma guita que el año pasado o un poco más. Si tenías 100 el año pasado, tenés 100 ahora. Pero hubo el 50% de inflación (de 2019 a 2020), es un país más caro que el año pasado”, aclaró Rial. Era su referencia a cómo se está desarrollando la parte comercial del canal, que completó con mensajes privados que leyó al aire.

“El problema de Tinelli, para salir al aire, no artístico o sanitario sino económico. Estamos en medio de la pandemia (por el coronavirus) y cayó el 50% la facturación”, remarcó Rial. En el panel se afirmó que “no le dan los números” para montar Bailando por un Sueño este año. Ocurre que no obtiene publicidad y que ni siquiera podría pagar los sueldos. En “Intrusos” se aseguró que habrá una reducción general de sueldos a las principales figuras de ElTrece de alrededor del 30%.