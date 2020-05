“Hasta altas horas…” Otro futbolista en la vida de More Rial

More Rial y Facundo Ambrosioni se separaron después de una picante pelea que quedó expuesta frente a miles de usuarios de Internet. More estaba haciendo un vivo en Instagram mientras discutía con su ahora ex novio. El futbolista se fue a vivir a Córdoba, su ciudad natal, y ella se quedó en casa con su hijo Francesco y su hermana Rocío. Horas atrás, la mediática dio a conocer que estaba en contacto con otro futbolista y no tardaron en surgir los rumores de un nuevo romance.

Se trata de Bryan Bentaberry, un jugador de fútbol uruguayo que se desempeña en el club de Primera División, Cerro. Según la misma Morena compartió con sus seguidores, ella y el futbolista estaban hablando a altas horas de la madrugada a través de videollamada. Aunque la hija de Jorge Rial aclaró que se trataba de una amistad. “Hablando con mi amigo hasta altas horas. Gracias”, escribió ella en su cuenta de Instagram. En los últimos días More Rial ha estado muy activa en las redes.

More Rial, durísima en las redes

Hace unos días, la hija del conductor de Intrusos tuvo un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores. Los usuarios de la red del corazón le preguntaron cuál había sido el motivo de su separación de Facundo. A esto, ella respondió sin rodeos que hubo una infidelidad. Y según dijo, no sería la primera. La pareja ha tenido varias idas y vueltas a lo largo de su historia. Y muchas veces, se debió a un engaño de parte del futbolista. “¿Otra vez te engañó?”, le había dicho un seguidor. A lo que ella respondió: “Siempre”.

“El gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así“, aseguró More. Más tarde, una seguidora le pidió consejos ante una separación. Y ella le contestó: “¡Sí, consejos! No le creas jamás si te dice que va a cambiar. Si te caga una vez lo va a hacer siempre”. Parece que esta vez no hay chances de perdón. Hace unos días, More Rial dio una entrevista para Ciudad Magazine. Y reafirmó esta sentencia: “No hay más chances de volver con Facundo. Se agotaron los tickets”.

Y sobre la relación del futbolista con su hijo, dijo: “No sé si es buen o mal padre, es el padre al fin. Que se ocupe de hacer las cosas bien y pasarle lo que le corresponde al bebé”, expresó. Facundo se está comunicando con su hijo a través de videollamada. La hija de Rial fue durísima con él y su partida a Córdoba. “No colaboraba en nada, ¡estamos mejor sin él!”, aseguró. Ambrosioni, por su parte, no quiso hacer declaraciones sobre la madre de su hijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.