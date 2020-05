“Hay algo muy lindo en…” Fede Bal habló sobre la posibilidad de ser padre

Fede Bal dio una entrevista para Los Ángeles de la Mañana. En diálogo con las angelitas, el actor reveló que le gustaría ser padre en algún momento de su vida. Sin embargo, aseguró que esta no es la mejor etapa para cumplir ese sueño. Con la pandemia y la incertidumbre que deja la cuarentena, Bal no está seguro de traer un hijo al mundo en este momento. Además, comentó cómo es su relación con su novia, Sofía Aldrey, con quien está pasando el aislamiento obligatorio.

“Yo amo a los niños”, comenzó contando el actor. Y confesó: “Me encanta cuando nace un niño. Tengo muchas ganas de criar a un hijo, pero este no es el momento. Hay tantas cosas por solucionar en este país, en esta vida, en este mundo. Siento que hay que estar muy preparado. Todo el tiempo siento que el país y el mundo está cambiando y mi profesión también, sentir que los teatros no van a abrir… Dependo de una filmación de cine, de que abra un teatro”. Fede Bal, al igual que muchos actores, está preocupado por su economía frente a la situación actual.

El sector del espectáculo atraviesa una crisis debido al avance del coronavirus en el país y el mundo. No se pueden abrir teatros ni realizarse shows con público. Además se han suspendido la mayoría de las producciones audiovisuales. En este sentido, Bal dijo: “Sentir que no tengo un pasar económico que me permita darle una crianza linda a ese hijo, me hace replantear un montón de cosas y por eso creo que ser padre es algo que tengo que poner en pausa”.

Más tarde, le preguntaron si de ser padre en un futuro, le gustaría serlo junto a Sofía Aldrey. Su novia lo ha estado cuidando durante este difícil momento que atraviesa. Como se sabe, Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de colon. “Yo estoy bastante bien con ella. Es una mujer increíble. Yo no hablo mucho porque estoy cuidando un poco lo que me hace bien, pero es una mujer que me cocina, me hace reír, me acompaña. Me cuida mucho. Hay días en los que necesito estar solo también y ella lo entiende, y tratamos de mantener la distancia”, comentó.

Y siguió: “Ella tiene un permiso para circular para ayudarme y entonces hay días en los que puedo estar por momentos solo, otros en los que estamos juntos. Somos como grandes compañeros, hay algo muy lindo en encontrar a alguien así que te ayude y quiere lo mejor para vos”. Bal está en medio de su tratamiento contra el cáncer. Actualmente se está haciendo terapia de rayos y quimioterapia. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.