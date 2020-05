Luciano Castro habló sobre su aislamiento en Intrusos

El aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Argentino hizo que todos cambiemos nuestra rutina diaria. Algunos se han quedado solos en su casa, otros en familia, etc. Luciano Castro habló el día de hoy con Jorge Rial en su programa Intrusos (América TV), y contó cómo está pasando la cuarentena.

“Soy un ser muy consciente, y me da mucha bronca cuando la gente no cumple con los decretos, con las normas establecidas. A mí me cuesta hacerlo, me cuesta quedarme, pero lo hago. No hay mucha alternativa me parece”, comenzó diciendo el actor. El conductor del programa le pregunto si se enoja cuando se entera de la gente que sale a las calles.

“Me preocupa, a ver… no me enoja, que cada uno haga lo que quiera. Lo que yo quiero decir es que puede ser catastrófico para todos, a eso me refiero. No es que estoy juzgando tu actitud, vos podes hacer lo que quieras”, aclaró Castro. Además explicó: “Me molesta la poca conciencia social que puede haber por momentos. Pero también trato de entender la otra parte”.

“Mi mujer piensa igual que yo”

Jorge Rial indagó sobre la decisión del actor y preguntó: “¿Esa decisión que tomaste, la tomaste en familia? ¿Se sentaron y dijeron que iban a ser estrictos con esto?”. Luciano respondió: “A ver, por suerte mi mujer piensa igual que yo y eso facilita mucho más las cosas. Sacando un hijo mayor, yo tengo dos hijos chicos que hacen lo que dicen papá y mamá”.

Y contó que el la pasa bárbaro en su casa, pero sus hijos no, pero los chicos no. “Llega un momento que no alcanza nada, a pesar de estar todo el tiempo inventando cosas”. Para finalizar el actor le dijo a Rial: “También tenes la responsabilidad de ser docente de tu hijo, siendo que yo no soy docente. Soy hijo y todos en mi familia son docentes, pero yo no”.