Martín Baclini habló sobre Agustina Agazzini y el Bailando

La salida de Agustina Agazzini del Bailando por un Sueño 2020 siguen siendo noticia. Hoy en Los Ángeles de la Mañana, su pareja Martín Baclini tuvo que dar explicaciones sobre lo ocurrido. “Se bajó por lo que ella expresó por sus redes, para seguir su camino. Lo consultó conmigo pero le costó una semana aceptarlo, decidir si lo hacía o no”, admitió.

“Hacer el Bailando es la mejor idea de cualquier artista que se quiera divertir, pero hay gente que no está preparada”, especuló Martín. Ángel de Brito le preguntó si era un no definitivo. Le respondió: “cuando me llama la escuché 100×100 de entrada porque ella tiene que ser libre y elegir lo que le hace feliz”. “El Chato (Prada, productor del programa) me había llamado y le expliqué la situación”, agregó.

“No me sirve ir con ella si no está feliz, no sumo nada. Me dijo que hacía igual el programa porque no quería que me quede afuera, porque se estaba rumoreando que si ella no estaba, me bajaban a mí. Le dije que no lo haga por mí, le agradecí un montón su gesto. Si la condición (para que él participe) es que esté Agustina, apoyo su decisión. Quiero entrar por mi esencia”, confesó. Y admitió que aceptaría participar con otra pareja.

“Loquito”

Esas declaraciones fueron puesta en duda por Yanina Latorre, que lo calificó de “loquito”, mientras que Karina Iavícola lo defendió. Más adelante, Baclini contó una anecdota que lo involucraba junto a Iavícola. “Una vez, ella me dijo ‘sos una repareja para el Bailando con Cinthia'”, contó. Y aclaró: “me dijo que haga un video para las redes, que lo subían en LAM. Yo se lo agradecí, pero no quise hacerlo porque no es mi perfil”.

“Escuchame por favor”, le dijo el bailarín a Latorre. “El día que Agustina terminó este programa, no me contestó lo que le pregunté y me mató en sus historias (por las redes sociales), me dije ‘esta mina no se banca nada al aire’”, respondió Yanina. “Ahora soy fan de Cinthia Fernández, quiero que vayan al bailando y que a vos te echen en la primera gala”, confesó.