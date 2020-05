Nico Occhiato contó cómo fue sobre su primer beso

Nicolás Occhiato y Lourdes Sánchez estuvieron presente en el programa de Guido Kaczka Bienvenidos a bordo (televisado por Canal 10) en día miércoles. En un momento, cuando Nico quiso sacar el lingote de oro, el conductor le preguntó ¿Cuál fue la primera vez que te pusiste nervioso por algo? Y sin dejar que le responda, agregó: “En mi caso voy a preguntar ¿Cómo fue tu primer beso?”.

“Fue un desastre, tenia 12 años creo, no sabía hacer nada. Era una compañera de colegio que se llamaba Narela“, contó el influencer entre risas. ¿Y cómo era Narela, te gustaba? indagó Guido. Occhiato describió como era físicamente la chica con la que se besó: “Si obvio que me gustaba, era morocha, linda”.

Además explicó cómo y donde fue el momento de su primer beso. “Fue en un campo y le dije esperame atrás de aquel árbol”. En ese momento Sánchez lo interrumpió diciendo que era un “desubicado” por llevarla atrás de un árbol. A lo que Nico se excusó: “Fue así porque estábamos con mis amigos, y ella con sus amigas. No quería estar adelante de todos, me daba vergüenza”.

Guido Kaczka también se puso nervioso

Guido ahí estuvo de acuerdo con el modelo y dijo: “Claro, es para ir a un lugar apartado, esta bien”. Por su parte Nico aclaró: “No tengo un recuerdo muy claro, pero si recuerdo que estuve muy mal. Me puse muy nervioso”. En ese instante, Kaczka contó como fue su primera vez: “A mi me paso lo mismo locutor, fue en el bebedero del jardín”.

“Yo estaba en primaria, la novia de mi amigo le había mandado una carta a él. Yo estaba leyéndola a su lado de chismoso que era. En la carta la novia le decia a mi amigo que le gustaba mucho entre otras cosas”. Además continuó: “En un momento leemos que la novia puso decile a Guido que no sea ñaupa y le de un beso a mi amiga Leda”.

Para finalizar el conductor explicó: “Entonces yo ahí me sentí obligado a darle un beso a Leda. Le dí el beso, pero claro, me puse muy nervioso. Lo peor fue escucharla a la salida del colegio hablando con sus amigas sobre el beso. Cuando le preguntaron como fue, ella dijo que bien, pero que le duele un poco. Es increíble como no se te va ese recuerdo”.