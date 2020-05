“No se lo deseo a nadie…” El momento más difícil de Fede Bal

Fede Bal tuvo una charla con su padrino en el espectáculo, Ángel De Brito, y le comentó cómo está transitando su tratamiento. Hace unos días, Bal comenzó su terapia de rayos. Y según comentó es una molestia que “no le desea a nadie”. El tratamiento puede llegar a ser muy doloroso durante las últimas semanas. Además lo acompaña con pastillas y quimioterapia, entre otras medicinas alternativas que ha estado aplicando en casa, como la meditación. Esto fue lo que contó el actor.

“Voy todos los días, hace cinco semanas. Me queda una semana y media.

El tratamiento consiste en atacar la zona del intestino. Lo que hacen es una

radioterapia en el cuerpo. Son unos rayos que entran a la zona, y lo acompaño con seis pastillas y quimioterapia”, comentó Fede Bal. “Al principio no duele nada pero ya las últimas semanas… No se lo deseo a nadie. Son momentos difíciles. De mucha entereza también y de entender que soy fuerte y que la vida tiene algo mejor para mí”, dijo.

“También hay una lección acá. De entender por qué, para qué, ¿no? Me

viene rondando en la cabeza esta idea de que la vida me dejó jugar muchas donde yo tal vez la pasé bastante cerca”, dijo el actor. Bal viene reflexionando sobre su pasado y concluyó que quizás hay cosas que le hicieron daño y no pudo sanar. Uno de estos temas es la relación con sus ex novias. El mediático tuvo un pasado amoroso tormentoso. Especialmente con lo que pasó con Barbie Vélez.

La hija de Nazarena Vélez lo acusó de violencia de género y llevó el caso a

tratarse en la Justicia. Bal le respondió de la misma manera y aún están en

conflicto. Barbie comentó en televisión que le impactó mucho saber que Fede Bal tenía cáncer en el intestino. Pero que no se acercaría a él por este motivo. “Una cosa no quita la otra“, había dicho la modelo. Pero este no es el único conflicto de Bal. También vivió una serie de escándalos mediáticos con otra de sus ex, Tamara Gala, quien recientemente disparó contra él.

La bailarina lo acusó de hacer publicidad con su enfermedad. Y anteriormente, lo había acusado de cosas peores. Dijo que su madre, Carmen Barbieri, y él se habían complotado en su contra. Acusó a la humorista de cosas terribles, como haberla obligado a abortar sin que ella lo supiera o haber mandado a un grupo de personas a asaltarla. Aunque solo lo hizo en televisión. Por si fuera poco, Fede también carga con la reciente muerte de su padre, Santiago Bal. El actor murió a fines del año pasado. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.